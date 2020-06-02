Часник – натуральний антибіотик та антисептичний засіб, який завдяки фитонцидам, що входять до його складу, позбавляє людину від бактерій і вірусів, не впливаючи на корисні бактерії і не порушуючи мікофлори шлунка.

Головна цілюща особливість часнику полягає в тому, що він є натуральним антиоксидантом, якому немає рівних по гальмуванню розвитку ракових клітин, пише видання healthline.com.

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Антиоксидантні властивості надає часнику алліцин, який виділяється при механічному впливі на сирий продукт. Своїм специфічним запахом часник зобов'язаний саме цій речовині.

Однак експерти з харчування попереджають також про обмеження щодо вживання часнику.

Він протипоказаний людям, які страждають на захворювання печінки і нирок, а також на діарею, оскільки містить токсичні речовини і може загострити стан деяких хвороб.

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Дієтологи рекомендують вживати не більше 1-3 часточок часнику в день. Збільшення цієї норми може спровокувати головний біль, печію, нудоту, болі в шлунку.

При вживанні часнику натщесерце він подразнює стінки порожнього шлунку і може спровокувати виникнення виразки.

Не потрібно їсти часник перед сном. Він наділений сечогінними властивостями та стимулює роботу нервової системи.

Продукти, що нейтралізують запах часнику:

- вишня, виноград, яблука;

- лавровий лист, кріп, петрушка;

- кавові зерна, волоський горіх.

Важливо пам'ятати, що прихильність до часнику не повинна завдавати незручностей оточуючим людям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кінза позитивно впливає на процеси травлення, імунітет, роботу жовчного міхура, печінки і щитовидної залози.