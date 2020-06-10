Дієтологиня розповіла, чим небезпечні консервовані продукти

Консервовані продукти часто роблять з надлишком натрію та інших консервантів для збільшення терміну придатності. Проте через це вони можуть викликати проблеми з серцем, підвищувати артеріальний тиск або затримувати воду, провокуючи набряки.

За словами американської дієтологині Аріель Кестенбаум, також є побоювання, що консерви заражені BPA (бісфенолом А). Близько 10% консервованих продуктів все ще містять цю хімічну речовину. При її регулярному попаданні в організм може збільшуватися ризик захворювання на рак, повідомляє eatthis.com.

консервовані продукти

Свіжі або консервовані продукти?

У більшості випадків немає реальної різниці в живильній цінності консервованих і свіжих фруктів і овочів. Однак має значення те, що додано для збереження або поліпшення їхнього смаку. Консервовані фрукти часто зберігаються в сиропах з великою кількістю цукру, в той час як надлишок натрію є основною проблемою консервованих овочів.

З огляду на це, важливо шукати варіанти зі зниженим вмістом натрію або без його додавання. Якщо це неможливо, потрібно пробувати ретельно промивати овочі перед вживанням.

Консервовані або заморожені продукти?

Як правило, заморожені фрукти та овочі кращі, тому що вони вступають в процес заморожування, досягаючи максимальної зрілості, тобто, коли містять найбільшу кількість поживних речовин. Крім того, такі продукти набагато рідше містять консерванти і часто на смак свіжіші, ніж консервовані. З іншого боку, консервовані фрукти і овочі мають тенденцію втрачати частину своєї харчової цінності через температуру, при якій відбувається процес консервування.

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