Жінка схудла на 46 кілограмів, відмовившись від кави з цукром. Фото

29-річна британка Тенсі Арнет із міста Колчестер відмовилася від кави з цукром і схудла на 46 кілограмів за 15 місяців.

Як пише East Anglian Daily Times, раніше жінка важила 114 кілограмів. Завдяки правильному харчуванню та спорту Арнет схудла до 68 кілограмів і полюбила свій зовнішній вигляд (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У листопаді 2019 року Тенсі вирішила привести себе у форму і разом із сестрою вступила в місцеву групу для тих, хто прагне схуднути. Там їй надали комплексну програму для зниження ваги.

Тепер у жінки щодня є три збалансовані прийоми їжі, що складаються переважно з фруктів і овочів. Родичі підтримала її прагнення до здорового харчування.

"Приємно усвідомлювати, що вся сім'я харчується правильно, і я прищеплюю своїм дітям хороші звички. Найбільше ми любимо м'ясний пиріг та овочеве рагу з яловичиною", – зазначила Арнет.

Друзі британки стверджують, що тепер вона стала схожа на герцогиню Меган Маркл.

У листопаді 2019 року Тенсі вирішила привести себе у форму eadt.co.uk

Їй надали комплексну програму для зниження ваги eadt.co.uk

Тепер у жінки щодня є три збалансовані прийоми їжі eadt.co.uk

Вона стала схожа на герцогиню Меган Маркл eadt.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб позбутися зайвого жиру, потрібно налаштуватися на кропітку, тривалу роботу над собою. Однак існують способи привести себе у форму в короткі терміни без зайвих зусиль.