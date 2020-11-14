Домашні спагеті з часниково-імбирним соусом
О, які чудові локшина або спагетті, приготовані власними руками. Звичайно ж, простіше піти в магазин і взяти вподобану упаковку з полиці, але куди приємніше створити це своїми руками, що я і пропоную зробити в цьому рецепті. Якщо ви думаєте, що це неймовірно складно і неможливо, то я доведу вам протилежне. Повірте, приготування домашніх спагеті з часниково-імбирним соусом не займе у вас багато часу, але подарує масу задоволення від процесу і, головне, результату!
ЯК ПРИГОТУВАТИ СПАГЕТІ З ЧАСНИКОВО–ІМБИРНИМ СОУСОМ
Кухня
Італійська
Час підготовки
30 хвилин
Час приготування
10 хвилин
Порції
2-4
CКЛАДОВІ
Для тіста:
200 г Борошно (пшеничне, можна використовувати борошно з твердих сортів)
2 шт. Яйця
1-2 ст. л. Оливкова олія
Для соусу:
3 см Корінь імбиру
2-3 зубчика Часник
5-6 шт. Томати чері
¼ шт. Перець чилі
5-6 ст. л. Оливкова олія
½ ч. л. Сіль
СПАГЕТІ З ЧАСНИКОВО-ІМБИРНИМ СОУСОМ: ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ
Насамперед замісіть тісто для спагеті. Для цього в борошно (200 г) вбийте яйця (2 шт.), додайте сіль (½ ч. л.) і оливкову олію (1-2 ст. л.).
Замісіть круте тісто, оберніть його харчовою плівкою і приберіть в холодильник на 15-20 хвилин, щоб воно стало пластичним.
Дістаньте тісто з холодильника і дуже тонко його розкачайте. Чим тонше у вас це вийде зробити, тим смачнішим буде домашня локшина або спагеті. До речі, це тісто ви спокійно можете використовувати і для лазаньї, і для равіолі. Воно є універсальним в італійській кухні.
Існує два види нарізки. Можна нарізати тонку локшину акуратно вздовж усього пласту тіста. І другий спосіб - посипати тісто борошном і згорнути "гармошкою". Потім нарізати поперек бажаної товщини смужки.
Я обрав другий спосіб. Акуратно наріжте тісто смужками. Намагайтеся зробити їх однакової товщини, щоб потім паста рівномірно зварилася.
Нарізані спагеті розгорніть. Пам'ятайте, що такі спагеті можна заморозити, сформувавши з них "гнізда", і використовувати на вимогу. А можна відразу ж приготувати, закинувши їх в киплячу підсолену воду з додаванням 1 ст. л. оливкової олії протягом 1 хвилини.
Підготуйте інгредієнти для соусу: часник (2-3 зубчики), корінь імбиру (3 см) і чилі (¼ шт.). Часник просто роздушіть пласкою стороною ножа. Чилі наріжте тонкими слайсами, імбир - тонкими брусочками. Для краси і яскравості я використовую томати чері (5-6 шт.). Просто розріжте їх навпіл. Поки вариться паста, прогрійте сковороду і припустіть на ній підготовлені раніше інгредієнти для соусу, крім чері. Не забудьте додати на сковороду оливкову олію (4-5 ст. л.). Чері можна додати на цьому етапі або вже наприкынці, дивлячись якими ви більше любите томати.
Як тільки часник та імбир з чилі стануть м'якими, додайте до них вже готові спагеті та прогрійте все разом ще протягом 1 хвилини.
У кінці додайте половинки томатів чері та припустіть все разом ще хвилину. Готову страву відразу ж подавайте до столу. За бажанням можна ще приправити оливковою олією і свіжомеленим чорним перцем.
Готувати- це просто!