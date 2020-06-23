Експерти склали список найкращих продуктів для жінок

Серед продуктів, які повинні бути присутніми в жіночому раціоні, дієтологи виділяють помідори, ягоди, темний шоколад, яйця і руколу.

В цілому жінки мають унікальні потреби в харчуванні. Наприклад, їм необхідно більше заліза, ніж чоловікам. Крім того, вагітним і годуючим мамам необхідно збільшувати кількість вітамінів і мінералів, включаючи вітамін С, фолат, вітамін В12, йод і цинк, повідомляє thehealthy.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з повним списком продуктів, підібраних експертами спеціально для жінок.

Черешня

Ці дорогоцінні ягоди доступні в літню пору. Вони містять антоціани – флавоноїди, які мають антиоксидантну та протизапальну дію, а також допомагають знизити ризик хронічних захворювань.

Помідори

Цей овоч сповнений лікопіну, поживної речовини, яка допомагає боротися з хворобами і знижувати ризик розвитку раку або серцевих захворювань. Оскільки лікопін розчинний в жирах, помідори варто змішувати, наприклад, з оливковою олією, щоб підвищити засвоєння.

Кавун

Кавун на 92% складається з води і допомагає уникнути зневоднення в спекотну літню погоду. Також він містить антиоксидант лікопін і калій для балансу рідини. Його можна заморожувати скибочками для ще більшого задоволення.

Насіння льону

Це суперпродукт, який містить омега-3 жирні кислоти і лігнани, які сприяють підтримці гормонального балансу. Насіння льону є альтернативним варіантом гормональної терапії і може бути особливо корисним в період менопаузи. Потрібно додавати 1-2 столових ложок меленого лляного насіння до різних смузі, щоб допомогти зменшити припливи, перепади настрою і нічну пітливість.

Ягоди корисні для серця

Ягоди

Всі ягоди містять багато поживних речовин, в тому числі антоціанів, які допомагають знизити ризик декількох видів раку, включаючи рак молочної залози. Ці антиоксиданти також захищають серце.

Авокадо

Крім корисних для серця жирів цей зелений фрукт забезпечує вітамінами В6, фолієвою кислотою і магнієм. Авокадо допомагає з симптомами ПМС і виробництвом гормонів. Фолат має інші переваги – він важливий для здоров'я жінок, бо дає змогу виробляти ДНК і інші генетичні матеріали, які особливо необхідні під час вагітності.

Кіноа

Це зерно насичене клітковиною і білком для контролю ваги і травлення. Їхня комбінація допомагає довше зберігати ситість, зменшуючи тим самим бажання перекусити.

Темний шоколад

Порція темного шоколаду (70-85 %) – це ідеальний спосіб задовольнити тягу, а також забезпечити жіночий організм потужними антиоксидантами, клітковиною і магнієм. Флавоноїди, які в ньому містяться, також можуть допомогти функціонуванню мозку.

Яйця

Ці джерела білка мають багато поживних речовин, які корисні для жінок. Яйця містять холін, поживну речовину, яка не тільки пов'язана зі здоров'ям мозку, а й знижує ризик раку молочної залози.

Зелений чай захищає шкіру від старіння

Зелений чай

Цей напій може бути дуже освіжаючим, якщо він охолоджений. На додаток до сприятливого впливу на серце, зелений чай є корисним для жінок, оскільки містить антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від старіння, викликаного ультрафіолетовими променями.

Чорнослив

Чорнослив містить вітамін К і калій, які важливі для здоров'я кісток. Дослідження показали, що щоденне споживання жінками чорносливу може допомогти запобігти втраті кісткової маси.

Рукола

Рукола – це ароматна, насичена поживними речовинами листова зелень, якою можна насолоджуватися все літо. Маючи всього 10 ккал на дві чашки, вона може стати відмінною основою для всіх салатів. Рукола також забезпечує високу кількість вітаміну К. Жінкам необхідний цей вітамін для щільності кісток, щоб запобігти остеопорозу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про сезонні продукти та їхню користь для здоров'я. Вони допомагають підтримувати імунну систему, уникаючи дефіциту вітамінів, а також сприяють нормальному функціонуванню обміну речовин і нервової системи.