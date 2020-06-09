Фахівці визначили дієтичні продукти, від яких можна набрати вагу

Експерти з харчування визначили список дієтичних продуктів, вживання яких може призвести до проблем із зайвою вагою.

Як правило, продукти, що сприяють набору зайвих кілограмів, містять багато жирів і вуглеводів. Однак, навіть такі дієтичні продукти як ягоди, фрукти, йогурт, яйця, залежно від їх кількості і способу споживання, можуть привести до проблем з вагою.

ягоди povar.ru

Те, що ягоди та фрукти корисні, не означає, що їх можна вживати в необмеженій кількості. Фруктовий цукор, як і звичайний, негативно впливає на набір зайвої ваги. Велика кількість фруктози міститься в ананасах, винограді, бананах, гранаті, інжирі. Тому їх краще не їсти після шостої години вечора, якщо хочете зберегти фігуру, рекомендує msn.com

авокадо Getty

Авокадо додають до багатьох страв, однак не варто ним зловживати, з'їдаючи по кілька штук в день. Важливо пам'ятати, що один цей фрукт в середньому містить близько 300 кілокалорій.

Багато хто вважає сухофрукти кращою заміною цукеркам, проте в них також міститься велика кількість цукру. Дієтологи рекомендують з'їдати за один раз не більше 5 штук чорносливу або кураги.

йогурт Getty

Йогурт популярний, як корисний продукт для сніданку або вечері. Однак це стосується тільки натурального продукту без смакових добавок і цукру.

Сир потрібно вживати в помірних кількостях, в день - не більше 30-40 грамів цього продукту.

Для тих, що хоче схуднути, яйця вважаються ідеальним дієтичним продуктом. Але якщо ви їсте їх у формі омлету, то не забувайте враховувати наповнювачі. Додані в нього молоко, шинка і сир різко збільшують калорійність страви.

горіхи Getty

Горіхи не приведуть до повноти, якщо їх вживати в якості корисного перекусу максимум 20 грамів в день. Вибирати краще арахіс, кешью та мигдаль, але тільки не солоні варіанти і не в цукровій глазурі.

І ще: не варто вірити в міф, що якщо на газованій воді написано "дієтична", то в ній немає цукру і калорій.

Справжній дієтичний напій - це вода.

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