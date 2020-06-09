Фахівці визначили дієтичні продукти, від яких можна набрати вагу
Експерти з харчування визначили список дієтичних продуктів, вживання яких може призвести до проблем із зайвою вагою.
Як правило, продукти, що сприяють набору зайвих кілограмів, містять багато жирів і вуглеводів. Однак, навіть такі дієтичні продукти як ягоди, фрукти, йогурт, яйця, залежно від їх кількості і способу споживання, можуть привести до проблем з вагою.
Те, що ягоди та фрукти корисні, не означає, що їх можна вживати в необмеженій кількості. Фруктовий цукор, як і звичайний, негативно впливає на набір зайвої ваги. Велика кількість фруктози міститься в ананасах, винограді, бананах, гранаті, інжирі. Тому їх краще не їсти після шостої години вечора, якщо хочете зберегти фігуру, рекомендує msn.com
Авокадо додають до багатьох страв, однак не варто ним зловживати, з'їдаючи по кілька штук в день. Важливо пам'ятати, що один цей фрукт в середньому містить близько 300 кілокалорій.
Багато хто вважає сухофрукти кращою заміною цукеркам, проте в них також міститься велика кількість цукру. Дієтологи рекомендують з'їдати за один раз не більше 5 штук чорносливу або кураги.
Йогурт популярний, як корисний продукт для сніданку або вечері. Однак це стосується тільки натурального продукту без смакових добавок і цукру.
Сир потрібно вживати в помірних кількостях, в день - не більше 30-40 грамів цього продукту.
Для тих, що хоче схуднути, яйця вважаються ідеальним дієтичним продуктом. Але якщо ви їсте їх у формі омлету, то не забувайте враховувати наповнювачі. Додані в нього молоко, шинка і сир різко збільшують калорійність страви.
Горіхи не приведуть до повноти, якщо їх вживати в якості корисного перекусу максимум 20 грамів в день. Вибирати краще арахіс, кешью та мигдаль, але тільки не солоні варіанти і не в цукровій глазурі.
І ще: не варто вірити в міф, що якщо на газованій воді написано "дієтична", то в ній немає цукру і калорій.
Справжній дієтичний напій - це вода.
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