Французькі багети можуть стати об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО

Союз французьких пекарів подав заявку на включення багета у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Багет вже давно вважається неофіційним символом Франції, а ранкові походи в пекарню за свіжою випічкою є щоденною традицією як для туристів, так і для самих французів, пише CNN.

У Франції є дуже багато невеликих сімейних пекарень, де з покоління в покоління люди печуть хліб, готуючи його виключно вручну. Однак останнім часом пекарі скаржаться, що свіжий хліб ручної роботи на полицях магазинів витісняє заморожена випічка, яку готують гігантські виробництва.

"У приготуванні хорошого багета немає якогось секрету. Ця справа просто вимагає майстерності, часу, хорошого борошна без домішок і чіткого дотримання правил процесу", – каже власник восьми пекарень Мікаель Рейделле.

Пекарі розраховують, що внесення багетів в список культурної спадщини ЮНЕСКО захистить мистецтво виготовлення хліба, яке передається з покоління в покоління.

Найцікавіше, що боротися за право потрапити до цього списку від Франції будуть також оцинковані дахи Парижа і винний фестиваль Biou d'Arbois, який проходить в регіоні Юра на сході Франції.

До речі, французьку гастрономічну культуру в цілому вже включили в список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Культура передбачає вибір найсвіжіших продуктів по сезону, підбір напоїв до трапези (особливо вина), традицію довгих вечерь із повною сервіровкою (не лише в ресторані, але й вдома) і суворий порядок подачі страв: аперитив – основна страва – десерт – дижестив.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кускус внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А Міністерство культури і інформаційної політики України хоче ініціювати включення в цей список українського борщу.