Камбала з томатами в оливковій олії: рецепт від Сави Лібкіна

Ресторатор Савелій Лібкін – символ Одеси та одеської кухні. Навряд чи знайдеться бодай одна людина, яка приїхавши в Одесу, жодного разу не відвідала би принаймні один з його закладів.

Сава обожнює готувати і часто ділиться рецептами своїх фірмових страв. Читачам OBOZREVATEL ресторатор розповідає, як приготувати камбалу з томатами в оливковій олії – типову одеську страву.

"Що може бути більш одеським, ніж камбала? Хіба що форшмак, проте з його приготуванням впорається далеко не кожен", – каже Лібкін.

За словами одесита, з приготуванням камбали по його рецепту впорається навіть той, "хто ніколи не готував нічого складнішого за бутерброд". Рибу Лібкін радить купувати на Привозі, однак якщо ви живете не в Одесі, то можете купити свіжу рибу на будь-якому ринку або ж в рибному відділі великого супермаркету.

Знадобиться:

філе камбали зі спинки – 1 кг

червоні солодкі помідори – 300 г

часник – 50 г

оливкова олія – 100 мл

вершкове масло – 80 г

рислінг – 70 мл

лимон – 1 шт.

курячий бульйон – 80 мл

петрушка – 50 г

сіль, перець – на смак

Як готувати:

1. Камбалу випатрати і обробити, помити і зняти темну шкіру. Білу шкіру можна не знімати.

2. Акуратно зрізати філе з кісток і нарізати його тонкими скибочками шириною 5-7 см.

Рибу почистити від шкіри і кісток. фото надане прес-службою Сави Лібкіна

3. Тонкі скибочки часнику прогріти в оливковій олії до прозорого стану.

4. Потім викласти рибу і прогріти в сковороді в оливковій олії з обох боків без підсмажування.

Злегка прогріти філе. фото надане прес-службою Сави Лібкіна

5. Помідори ошпарити окропом, очистити і розрізати на тонкі скибки.

6. Додати помідор на сковороду і, збільшивши вогонь, влити біле вино та швидко його випарити. Влити сік лимона і посолити.

Протушкувати з томатами. фото надане прес-службою Сави Лібкіна

7. Додати шматочки холодного вершкового масла, кілька ложок курячого бульйону і частину дрібно рубаної петрушки.

Додати вершкове масло. фото надане прес-службою Сави Лібкіна

8. Готувати на маленькому вогні 7 хвилин при легкому помішуванні.

Трохи протушкувати все разом. фото надане прес-службою Сави Лібкіна

9. Камбалу викласти на тарілку поруч із картопляним пюре. Полити частину пюре отриманим соусом і посипати рибу нашаткованої петрушкою.

Подавати з білим сухим вином. фото надане прес-службою Сави Лібкіна

Раніше Сава Лібкін в своїй колонці для OBOZREVATEL розповідав, як приготувати ще одну типову одеську страву – биточки з тюлечкі.