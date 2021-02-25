Камбала з томатами в оливковій олії: рецепт від Сави Лібкіна
Ресторатор Савелій Лібкін – символ Одеси та одеської кухні. Навряд чи знайдеться бодай одна людина, яка приїхавши в Одесу, жодного разу не відвідала би принаймні один з його закладів.
Сава обожнює готувати і часто ділиться рецептами своїх фірмових страв. Читачам OBOZREVATEL ресторатор розповідає, як приготувати камбалу з томатами в оливковій олії – типову одеську страву.
"Що може бути більш одеським, ніж камбала? Хіба що форшмак, проте з його приготуванням впорається далеко не кожен", – каже Лібкін.
За словами одесита, з приготуванням камбали по його рецепту впорається навіть той, "хто ніколи не готував нічого складнішого за бутерброд". Рибу Лібкін радить купувати на Привозі, однак якщо ви живете не в Одесі, то можете купити свіжу рибу на будь-якому ринку або ж в рибному відділі великого супермаркету.
Знадобиться:
філе камбали зі спинки – 1 кг
червоні солодкі помідори – 300 г
часник – 50 г
оливкова олія – 100 мл
вершкове масло – 80 г
рислінг – 70 мл
лимон – 1 шт.
курячий бульйон – 80 мл
петрушка – 50 г
сіль, перець – на смак
Як готувати:
1. Камбалу випатрати і обробити, помити і зняти темну шкіру. Білу шкіру можна не знімати.
2. Акуратно зрізати філе з кісток і нарізати його тонкими скибочками шириною 5-7 см.
3. Тонкі скибочки часнику прогріти в оливковій олії до прозорого стану.
4. Потім викласти рибу і прогріти в сковороді в оливковій олії з обох боків без підсмажування.
5. Помідори ошпарити окропом, очистити і розрізати на тонкі скибки.
6. Додати помідор на сковороду і, збільшивши вогонь, влити біле вино та швидко його випарити. Влити сік лимона і посолити.
7. Додати шматочки холодного вершкового масла, кілька ложок курячого бульйону і частину дрібно рубаної петрушки.
8. Готувати на маленькому вогні 7 хвилин при легкому помішуванні.
9. Камбалу викласти на тарілку поруч із картопляним пюре. Полити частину пюре отриманим соусом і посипати рибу нашаткованої петрушкою.
Раніше Сава Лібкін в своїй колонці для OBOZREVATEL розповідав, як приготувати ще одну типову одеську страву – биточки з тюлечкі.