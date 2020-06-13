OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних сніданків. Сьогодні пропонуємо рецепт картопляних вафель, якими поділилася на своїй сторінці в інстаграм фудблогер Таня Нарута narutainlondon.
Картопляні вафлі на сніданок - це завжди смачно, ситно та красиво, а готувати їх легко і просто. Зверху можна покласти традиційну яєчню та улюблені овочі.
Складові
4-6 великих картоплі
100 г твердого сиру
2 яйця
2 ст.л. рослинної олії
2-4 ст.л. рисової муки
сіль і спеції за смаком
Приготування
Картоплю та сир натираємо на крупній тертці.
Вводимо яйця, сіль, спеції, олію та борошно.
Все добре перемішати, тісто готове.
Розігріваємо вафельницу та смажимо вафлі до рум'яного золотистого кольору 5-7 хвилин.
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