Вечеря по-китайськи: рецепт курки в апельсиновому соусі від судді "МастерШеф"

Маша Сердюк FoodOboz 15:53, 9.03.2021

Азіатська їжа – не така складна в приготуванні, як це може здатися на перший погляд. У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо ділитися про максимально простими стравами, з приготуванням яких здатна впоратися навіть малолітня дитина.

Сьогодні розповідаємо, як приготувати китайську національну страву курку в апельсиновому соусі. Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділився відомий шеф-кухар і суддя телепроекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво (щоб подивитися відео, доскорольте новину до кінця).

"Я захоплююся тим, як люди, що мешкають в різних точках світу, вміють адаптувати національні страви під звичну кухню країни, в якій знаходяться. Це дуже популярна практика. Тому я сьогодні вирішив поділитися класним рецептом китайської національної страви, яку вони адаптували під Північну Америку", – написав під рецептом Ектор.

Знадобиться:

  • філе курячого стегна (без шкіри) – 900 г

  • борошно – 335 г

  • газована вода – 2 склянки

  • подрібнений часник – 1/2 ч. л.

  • свіжий подрібнений імбир – 1/2 ч. л.

  • зелена цибуля – 2-3 пера

  • ріпчаста цибуля – 1/2 шт.

  • устричний соус – 118 мл

  • цукор – 95 г

  • апельсиновий фреш – 90 мл

  • рисовий оцет – 90 мл

  • крохмаль – 1 ст.л.

  • соєвий соус – 2 ст. л.

  • соус хойсін – 1 ст. л.

  • паприка – 1/2 ч. л.

  • сіль – щіпка

  • олія – 1 л (для фритюру)

  • рис – 200 г

  • брокколі – 300 г

Як готувати:

  1. Крохмаль змішати з рисовим оцтом до однорідної маси.

  2. У каструлі змішати апельсиновий фреш, цукор, соєвий соус, устричний соус, хойсін, крохмаль з оцтом і паприку. Довести до кипіння, відставити.

  3. Додати до курки дрібку борошна. Решту борошна змішати з газованою водою до стану кляру.

  4. Розігріти олію таким чином, щоб вийшов фритюр.

  5. Курку нарізати кубиками по 4 см, обваляти в клярі і обсмажити у фритюрі.

  6. На розігріту сковорідку додати оливкову олію, часник, імбир, обсмажену курку, нарізану кубиками цибулю і зелену цибулю, нарізану косо на 3-4 частини. Залити все готовим соусом. Протушкувати все разом хвилин десять.

  7. Приготувати брокколі на пару. Відварити рис.

  8. Викласти на тарілку рис, зверху курку в апельсиновому соусі та брокколі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що 49-річний Ектор Хіменес-Браво в підлітковому віці тричі намагався накласти на себе руки, оскільки сильно переживав через тиск сім'ї

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