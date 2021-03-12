Лікар розповів, чому в жодному разі не треба пити каву зранку

Лікар-тіктокер Каран Радж розповів, що вживання кави зранку може бути небезпечним для здоров'я. За словами спеціаліста, в цей час доби напій приносить організму більше шкоди, ніж користі.

У своєму TikTok він виклав відео, в якому пояснює всі мінуси ранкової чашки кави (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Так, за словами Раджа, випивати чашку ароматного напою одразу після пробудження не так корисно, як може здатися на перший погляд. Заряд бадьорості, який ми нібито відчуваємо завдяки каві, – не зовсім вірна назва тих відчуттів, які ми отримуємо разом із чашкою еспрессо, американо або капучіно.

Доктор Каран заявив, що після того, як людина прокидається, її організм починає автоматично генерувати підвищений вміст кортизолу – так званого гормону стресу.

"Кортизол відповідає за наш біологічний годинник. Коли він підвищений, людина відчуває себе більш бадьорою. Тобто, коли ви прокидаєтеся, організм сам по собі забезпечує бадьорість", – стверджує лікар.

За його словами, сенс кортизолу в тому, щоб дати людині прокинутися без допоміжних засобів – "у цьому є його пряме призначення". Водночас, випиваючи каву на стадії підвищеного кортизолу, людина ще більше підвищує його рівень і тим самим збиває свій організм з пантелику.

"Через це порушується настрій, подача енергії, а згодом навіть сон", – каже Каран Радж.

При цьому він додав, що рівень кортизолу в нашому організмі сам по собі підвищується в середньому тричі за день: з 9 до 10 ранку, з 12 до 13 і з 17 до 16 години. У зв'язку з цим доктор Радж радить пити каву у проміжок з 10 до 12 та з 14 до 17 години.

Тим, хто не може обійтися без чашки кави вранці, лікар радить почекати принаймні одну годину після пробудження, щоб дати кортизолу виконати в організмі свою функцію.

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