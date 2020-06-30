Тонкі смужки цукіні та бебі капусти (baby cale) – основа для цього легкого обіду або вечері, доповненого вершковим козячим сиром і хрусткими грінками. OBOZREVATEL за сприяння bbcgoodfood пропонує приготувати цей салат саме зараз, коли його головний інгредієнт - кабачки - голосно заявляють про початок сезону найкориснішою та найсмачнішої їжі.
Складові
на 4 порції
25 г кедрових горіхів
4 великих кабачка, нарізаних стрічками за допомогою овочевого ножа
сік і цедра ½ лимона
1 маленький буханець черствого хліба
1 столова ложка оливкової олії
60г бебі листової капусти (baby cale)
100 г козячого сиру
жменя листя м'яти
25 г родзинок
Для заправки
2 столові ложки оливкової олії
1 столова ложка лимонного соку
1 столова ложка меду
Приготування
Нагрійте духовку до 200C / 180C і покладіть кедрові горіхи на деко.
Покладіть стрічки з цукіні в більшу миску з соком і цедрою 1/2 лимона.
Розріжте хліб на шматочки та викладіть на деко поряд з горіхами.
Збризніть маслом і додайте багато приправ.
Смажити близько 5 хвилин, поки кедрові горіхи не стануть золотистими і підсмаженими, потім вийняти з дека та відкласти в бік
Поверніть грінки в духовку ще на 5-8 хвилин до золотистого кольору.
Тим часом вимийте й висушіть капусту та додайте до кабачків козячий сир, м'яту та родзинки.
Зробіть заправку, з'єднавши всі інгредієнти.
Збризніть заправкою салат і потім перемішайте.
Складіть салат на блюдо та посипте грінками, кедровими горішками та чорним перцем.
Як повідомляв OBOZREVATEL, оптимальна довжина кабачка - 15-20 см. Саме такий розмір кабачка вказує на правильний вибір.
Однак, іноді ми робимо помилку, купуючи гіркі, сухі або повні насіння овочі.
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