Малиново-фісташковий тірамісу: класичний десерт

FoodOboz 16:00, 15.06.2020

Малина - один з найпопулярніших фруктів для приготування їжі. Її кисло-солодкі ягоди використовують влітку в багатьох стравах. Добре збережені, вони також можуть бути заморожені та використані поза сезоном.

Сьогодні OBOZREVATEL за сприяння італійського кулінарного сайту lacucinaitaliana.it пропонує насолодитися малиною в класичному десерті тірамісу.

Складові

  • Малина - 200 г

  • Цукор - 70 г

  • Савоярді - 20 штук

  • Маскарпоне - 300 г

  • Яйця - 3 шт

  • Печиво шоколадне - 4 шт

  • Фісташки - 50 г

Приготування

  1. Злегка розітріть 150 г малини (заморожені теж підійдуть) з 30 г цукру, бажано тростинного.

  2. Якщо ви хочете презентувати цей десерт в маленьких чашках, розламайте на шматочки 20 савоярді та помістіть на дно кожного контейнера.

  3. За бажанням, можете додати кілька крапель Амаретто.

  4. Спресуйте печиво і додайте шар подрібненої малини.

  5. Покладіть все в холодильник на 10 хвилин.

  6. Тим часом приготуйте крем маскарпоне наступним чином: розділіть 3 яйця на жовтки і білки. Жовтки збити з невеликою кількістю цукру, а потім додати маскарпоне, намагаючись не допустити утворення грудок.

  7. Збити яєчні білки до жорсткості, додати чайну ложку цукру і знову збити, щоб вони стали твердими. Додайте в суміш маскарпоне і жовтки.

  8. Тепер презентація: покладіть крем в контейнер чи в чашки на савоярді та на малину.

  9. Залишити в холодильнику як мінімум на дві години.

  10. Перед подачею подрібніть 4 шоколадних печива з кількома фісташками, посипте цією сумішшю крем і додайте малину для прикраси.

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