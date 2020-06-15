Малиново-фісташковий тірамісу: класичний десерт
Малина - один з найпопулярніших фруктів для приготування їжі. Її кисло-солодкі ягоди використовують влітку в багатьох стравах. Добре збережені, вони також можуть бути заморожені та використані поза сезоном.
Сьогодні OBOZREVATEL за сприяння італійського кулінарного сайту lacucinaitaliana.it пропонує насолодитися малиною в класичному десерті тірамісу.
Складові
Малина - 200 г
Цукор - 70 г
Савоярді - 20 штук
Маскарпоне - 300 г
Яйця - 3 шт
Печиво шоколадне - 4 шт
Фісташки - 50 г
Приготування
Злегка розітріть 150 г малини (заморожені теж підійдуть) з 30 г цукру, бажано тростинного.
Якщо ви хочете презентувати цей десерт в маленьких чашках, розламайте на шматочки 20 савоярді та помістіть на дно кожного контейнера.
За бажанням, можете додати кілька крапель Амаретто.
Спресуйте печиво і додайте шар подрібненої малини.
Покладіть все в холодильник на 10 хвилин.
Тим часом приготуйте крем маскарпоне наступним чином: розділіть 3 яйця на жовтки і білки. Жовтки збити з невеликою кількістю цукру, а потім додати маскарпоне, намагаючись не допустити утворення грудок.
Збити яєчні білки до жорсткості, додати чайну ложку цукру і знову збити, щоб вони стали твердими. Додайте в суміш маскарпоне і жовтки.
Тепер презентація: покладіть крем в контейнер чи в чашки на савоярді та на малину.
Залишити в холодильнику як мінімум на дві години.
Перед подачею подрібніть 4 шоколадних печива з кількома фісташками, посипте цією сумішшю крем і додайте малину для прикраси.