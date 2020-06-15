Малиново-фісташковий тірамісу: класичний десерт

Малина - один з найпопулярніших фруктів для приготування їжі. Її кисло-солодкі ягоди використовують влітку в багатьох стравах. Добре збережені, вони також можуть бути заморожені та використані поза сезоном.

Сьогодні OBOZREVATEL за сприяння італійського кулінарного сайту lacucinaitaliana.it пропонує насолодитися малиною в класичному десерті тірамісу.

Складові

Малина - 200 г

Цукор - 70 г

Савоярді - 20 штук

Маскарпоне - 300 г

Яйця - 3 шт

Печиво шоколадне - 4 шт

Фісташки - 50 г

Приготування