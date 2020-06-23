Найсмачніший розмір кабачка: кулінари розповіли, як вибирати популярний літний овоч

Оптимальна довжина кабачка - 15-20 см. Саме такий розмір кабачка вказує на правильний вибір.

Однак, іноді ми робимо помилку, купуючи гіркі, сухі або повні насіння овочі. Можливо тому, що зупиняємо свій вибір на занадто маленьких або занадто великих? Як вибрати кращі екземпляри? Про це розповідає OBOZREVATEL, покладаючись на досвід експертів з італійського видання lacucinaitaliana.it.

Різні чинники можуть лежати в основі смаку кабачків: від зміни води, використовуваної в період культивування, до занадто глинистого грунту, від несвіжості продукту до його неадекватного зберігання.

Кабачки насправді легко псуються. Після того, як їх помити та висушити, вони витримують в холодильнику максимум п'ять або шість днів. Причому чим більше вони старіють, тим більше втрачають свої поживні властивості.

А їм, повірте, є що втрачати! Кабачки містять багато вітамінів (А, С і Е), каротиноїди та фолієву кислоту. З давніх часів їх вживали для поліпшення сну та розслаблення нервової системи, а також для пожвавлення шкіри, стимулювання засмаги та боротьби з ознаками старіння. Крім того, вони містять мало калорій (13 ккал на 100 грам) і складаються з більш ніж 90% води. Ось чому вони значно зменшуються в об'сязі під час приготування.

Поради: як вибирати кабачки, щоб уникнути гіркоти

Кабачки можна нарізати тонкими скибочками та посипати сіллю Getty

Слід вибирати особливо довгі зелені овочі з цього сімейства: від 15 або 20 сантиметрів: вони найсмачніші. Крім того, завжди краще купувати кабачки в найкращий період збору врожаю (хоча вони доступні круглий рік, з огляду на звичайне вирощування в теплицях), вибираючи найтвердіші та неушкоджені. Шкірка повинна бути однорідною, без плям або будь-яких порізів. Тому варто відкидати заплямовані та занадто великі кабачки: вони найволокнистіші, перш за все, найгіркіші. Але будьте обережні: ви повинні триматися подалі від занадто маленьких кабачків. Вони не дуже смачні, навіть якщо містять менше насіння, ніж інші. Щоб перевірити свіжість кабачка і його некіслотність, натисніть на протилежну частину стебла: якщо він прогинається та не виглядає твердим, є велика ймовірність, що кабачок гіркий.

Що робити з гіркими кабачками

Існують засоби для порятунку нещасних овочів від сміттєвих баків.

Наприклад, кабачки можна нарізати тонкими скибочками, посипати сіллю в друшляку і так тримати протягом години. Потім вони миються та готуються, як і всі інші. Таким чином кабачок буде втрачати свою гіркоту.

Інший спосіб отримати той же результат - зберігати кабачки в холодильнику протягом кількох днів або готувати їх з овочевим бульйонним кубиком і водою протягом приблизно чверті години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цибуля, буряк, редис, солодкий картопля і фенхель є основними коренеплідними овочами-антиоксидантами, що допомагають людині перебувати в здоровому тонусі.