Названо 5 продуктів, які допомагають знизити артеріальний тиск

Часник, чорниця і лимон – одні з тих продуктів, які допомагають знизити високий артеріальний тиск. Для цього їх використовують у вигляді цілющої води та соку.

Однак важливо знати, що вони не замінюють ліки, призначені кардіологом, а корисні в якості доповнення до лікування, повідомляє tuasaude.com.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з їхніми властивостями та способами вживання.

Часникова вода

Часникова вода є відмінним засобом для регулювання артеріального тиску. Вона стимулює вироблення оксиду азоту – газу з сильною судинорозширювальною дією, який полегшує кровообіг і знижує тиск на серце.

Крім того, часник підтримує серцево-судинну систему здоровою, тому що має неймовірні антиоксидантні та захисні властивості. Він запобігає виникненню таких проблем, як атеросклероз.

Гарним способом вживання часнику є приготування води з його смаком або використання спеціальних капсул. Однак також можна додавати кілька зубчиків до їжі або оливкової олії.

Інгредієнти

1 сирий зубчик часнику, очищений і подрібнений

100 мл води

Приготування

Необхідно помістити зубчик часнику в стакан з водою та дати йому настоятися протягом 6-8 годин (наприклад, під час сну, випивши цю воду натщесерце на наступний ранок). Також можна зробити літр часникової води і пити протягом всього дня.

Лимонний сік

Ще одним дієвим засобом є лимонний сік, змішаний з кокосовою водою. Він має сечогінні властивості, які допомагають регулювати кров'яний тиск.

Інгредієнти

3 лимона

200 мл кокосової води

Приготування

Потрібно змішати інгредієнти і пити один раз на день.

Чорничний сік

Крім того, що чорниця є відмінним джерелом антиоксидантів, бореться з раком і запобігає передчасному старінню, вона також допомагає знизити кров'яний тиск, особливо при щоденному вживанні.

При цьому її дія помітніша у людей з високим серцево-судинним ризиком – тих, хто страждає від ожиріння або метаболічного синдрому. У такому випадку вона може використовуватися в якості додаткового лікування, зазначеного лікарем.

Інгредієнти

1 чашка чорниці

0,5 склянки води

Сік половини лимона

Приготування

Збити всі інгредієнти, поки не вийде однорідна суміш. Вживати 1-2 рази на день.

Чай з хвоща польового

Чай з хвоща польового – це відмінний природний засіб, який збільшує вироблення сечі та виведення зайвої рідини з організму. Він допомагає знизити артеріальний тиск, оскільки надлишок води викликає велике навантаження на серце, що посилює випадки гіпертонії.

Проте його слід використовувати тільки тоді, коли тиск важко контролювати іншими методами. Цей чай не можна вживати більше 1 тижня поспіль, так як він також виводить важливі мінерали через сечу.

Інгредієнти

2-3 столових ложки висушеного листя хвоща

500 мл окропу

Приготування

Необхідно помістити листя хвоща в киплячу воду і залишити на 5-10 хвилин. Потім процідити і пити теплим. Вживати можна 2-3 рази на день.

Чай з кореня валеріани

Корінь валеріани має заспокійливі та розслаблюючі властивості, а також допомагає поліпшити кровообіг. Він може використовуватися в разі частих нападів тривоги, які сприяють підвищенню артеріального тиску.

Інгредієнти

5 г кореня валеріани

1 склянка окропу

Приготування

Корінь валеріани потрібно помістити в чашку з окропом і залишити на 5-10 хвилин. Процідити і пити 2-3 рази на день. У деяких людей цей чай може викликати сонливість. У такому випадку його слід вживати тільки перед сном.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як отримати максимальну користь від часнику. Для цього його необхідно подрібнити і залишити на кілька хвилин. Потім можна їсти сирим або приготованим при не дуже високих температурах.