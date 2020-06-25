Названо продукти, які сприяють ідеальній засмазі

Правильне харчування може не тільки підтримувати шкіру здоровою та красивою, а й сприяти ідеальній засмазі. Для цього потрібно включити в свій раціон продукти, багаті на бета-каротин, жирні кислоти і вітамін С, а також воду.

Крім того, фрукти, овочі та рослинні олії стимулюють вироблення меланіну. Він, зі свого боку, захищає шкіру від вільних радикалів, які викликають її старіння та деякі хвороби, повідомляє cocina-casera.com.

Бета-каротин (провітамін А)

Бета-каротин – оранжево-червоний органічний пігмент, який присутній в рослинах і фруктах. Він допомагає печінці виробляти вітамін А, необхідний для здоров'я шкіри. Також збільшує кількість мелатоніну, який сприяє і прискорює процес засмаги.

Морква є одним з найвідоміших продуктів, багатих на бета-каротин. Вона допомагає стимулювати виробництво меланіну. Бажано їсти її в сирому вигляді за кілька днів до того, як засмагати. Гарбуз, абрикоси, манго, диня і папайя також також мають цей пігмент, тому рекомендуються￼ до вживання.

Іншими продуктами, які сприяють засмазі, є овочі та листова зелень, такі як салат, петрушка, мангольд, броколі або солодкий перець.

Вітамін C

Продукти, багаті на вітамін С, містять антиоксиданти. Вони усувають вільні радикали, які виробляються самим організмом у відповідь на зовнішні агресії, такі як надлишок сонця. Крім того, вітамін С захищає від впливу сонячного випромінювання колаген та еластин – дві речовини, які підтримують шкіру міцною та еластичною. Таким чином, можна сказати, що ці продукти сприяють засмазі протягом тривалішого часу.

Вітамін С міститься в цитрусових (апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон і лайм), червоних фруктах (полуниця, малина, чорниця, ожина, вишня і т. д.), ківі, кавуні, помідорі, капусті та шпинаті.

Жирні кислоти

Вони сприяють тому, щоб засмага трималася довше. Шкіра виглядатиме краще завдяки включенню в раціон продуктів, багатих на корисні жири: рослинних олій (особливо оливкової), горіхів (мигдаль, волоські горіхи), насіння (кунжут, гарбузове насіння), авокадо, оливок і яєць.

Крім того, омега-3 незамінні жирні кислоти захищають клітини від запалення та старіння. Вони зустрічаються в блакитний рибі (сардини, анчоуси, лосось, скумбрія), молюсках і водоростях.

Вода

На сонці шкіра швидше сохне і потребує додаткового зволоження. Для того, щоб вона довше зберігала свою еластичність і завжди виглядала зволоженою, дуже важливо пити воду, холодні чаї та натуральні фруктові соки протягом всього дня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому волоські горіхи потрібно їсти щодня. Вони містять омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину, а їхні антиоксидантні властивості підтримують здоров'я мозку.