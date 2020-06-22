Не тільки йогурт: 10 простих ідей, щоб насолоджуватися сиром за сніданком

Різноманітність за столом - це не тільки весело та радісно. Це ще й спосіб активізувати наш метаболізм.

Наприклад, якщо ви любите сир, ви часто їсте його на сніданок? OBOZREVATEL пропонує замість класичного молока та пластівців або сухарів з джемом, спробувати час від часу вводити рикотту, філадельфію або інший м'який сир. Експерти авторитетного італійського видання lacucinaitaliana.it не сумніваються, що ці сири чудово поєднуються з солодкими інгредієнтами, такими як свіжі або сушені фрукти, та з чимось солоним, наприклад, м'ясним асорті або овочами.

Свіжий сир ідеально підходить для того, щоб почати день з потрібної кількості білка та енергії. Якщо ви любите сильні аромати та несолодкі сніданки, навіть шматочок приправленого пармезану з скибочкою хліба з непросіяного борошна та фруктами може бути відмінною ідеєю.

Коли справа доходить до свіжого сиру, відразу згадуються домашній сир, або, скажімо, рикотта. Але чи знаєте ви, що є багато інших прекрасних варіантів? Козячий сир, наприклад, багатий живими молочнокислими ферментами, а також має інтенсивний аромат, який чудово поєднується з чимось дуже солодким, наприклад, з варенням із інжиру. Свіжий та легкий, його смак ідеально раскривається з сушеними або зневодненими фруктами.

М'які вершкові сири ідеально підходять для приготування чізкейку в склянці з печивом і фруктами - ця ідея для тих, хто не відмовляється від солодкого сніданку.

І ще є вершкові сири, такі як камамбер. Це вже для гурманів! Вони гарні з солоними і солодкими інгредієнтами. Наприклад, спробуйте поєднання камамберу та чорниці. Це вразить вас! – впевнені кулінарні експерти з lacucinaitaliana.i t. Вони пропонують вам скористатися однією чи кількома з цих чудових 10 ідей.

10 сніданків для тих, хто любить сир

Мікс із солодких тостів з фруктами, сиром і смаженим насінням. Тому що ви завжди повинні прикрасити свій обідній стіл яскравими фарбами.

Солодкі тости з фруктами та сиром https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Рогалики з сиром. Сніданок зі Сполучених Штатів, який вражає всіх.

Рогалики з сиром https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Не визначились між солодким і солоним? Ось брускетта з сиром, шинкою і смаженими персиками.

Брускетта з сиром, шинкою і персиками https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Тарталетки, що наповнені свіжим сиром і фруктами. Підготуйте основу з тіста і потім просто заповніть її.

Тарталетки, наповнені свіжим сиром і фруктами https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Чізкейк в келиху й без приготування. Їх готують шарами, що чергуються, з печива та вершкового сиру. Прикрашено великою кількістю фруктів.

Чізкейк в келиху https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Зернові крекери з сиром і лососем. Ви також можете збагатити їх огірками і редискою, щоб зробити свіжішими та яскравішими.

Зернові крекери з сиром і лососем https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Булочки, або англійські маффіни, відмінно підходять для сніданку з вершковим сиром і джемом.

Булочки з вершковим сиром і джемом https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Якщо ви любите м'які сири, спробуйте брускетту з камамбером і чорничним варенням.

Брускетта з камамбером і чорничним варенням https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Класика, яку люблять діти: простий тост з шинкою і сиром.

Простий тост з шинкою і сиром https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/

Якщо ви любите тости, ви не можете пропустити крок месьє, найбагатший французький варіант, з сиром і соусом бешамель.