Рецепт: ніжний меренговий рулет з малиною із графства Kent
Готуємося до сезону малини! Популярний фудблогер Таня narutainlondon, що славиться своїми легкими та смачними сніданками, пропонує прикрасити літній день найніжнішим десертом.
.Для приготування вам знадобиться:
5 яєчних білків
200 г цукрової пудри
1 ч.л. кукурудзяного крохмалю
1 ст.л. лимонного соку
100 г мигдальних пелюсток
дрібка солі
Для начинки:
250 г свіжої малини
280 мл жирних вершків (33-35%)
1/2 соку лимона
60 г цукрової пудри
. Готуємо меренговую основу:
Беремо суху, чисту та глибоку миску. На невеликій швидкості збиваємо білки з дрібкою солі до утворення легкої піни. Вводимо невеликими порціями цукрову пудру та продовжуємо збивати на середній швидкості до утворення середніх піків. Розчинений в лимонному соці крохмаль додаємо в білкову масу і, збільшивши швидкість міксера, збиваємо до стійких щільних піків.
Перекладаємо меренгу на деко, застелене пергаментним папером, розподіливши рівномірно у вигляді прямокутника висотою 1-1,5 см і, посипавши мигдальними пелюстками, ставимо в духовку на 30 хвилин при температурі 150 ° С -160 ° С.
В цей час готуємо крем
Для цього просто збийте охолоджені вершки з цукровою пудрою та лимонним соком до кремової ніжної маси. Все готово.
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Випечену меренгову основу дістаємо з духовки і даємо охолонути. Перевертаємо на чистий рушник мигдальними пелюстками вниз і акуратно знімаємо папір для випічки. Викладаємо на меренговую основу крем та рівномірно розподіляємо, додаємо малину (або будь-які інші ягоди) і звертаємо рулет.
Ставимо в холодильник на годинку-другу та насолоджуємося!