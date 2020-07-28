Перепелині яйця: озвучено 5 причин, чому їх потрібно ввести в раціон

Олена Козлова FoodOboz 16:30, 28.07.2020

Завдяки цінним речовинам і корисним властивостям перепелині яйця позитивно впливають на здоров'я. При цьому вони мають більшу поживну цінність, ніж курячі.

Незважаючи на маленький розмір, одне перепелине яйце забезпечує значну кількість добової потреби в селені, вітаміні В12, рибофлавіні та холіні, а також невелику порцію заліза. Крім того, в 100 г продукту міститься 100 % рекомендованої норми вітаміну D на день, тоді як у курячих яйцях – тільки 36 %, повідомляє elespanol.com.

Перепелині яйця допомагають поліпшити метаболізм

5 причин ввести в раціон перепелині яйця

Забезпечують необхідні поживні речовини

Селен і рибофлавін є важливими поживними речовинами, які допомагають розщеплювати їжу і перетворювати її в енергію. Також селен необхідний для роботи щитовидної залози. З іншого боку, вітамін В12 і залізо сприяють нормальному функціонуванню нервової системи та підтримують оптимальний рівень енергії завдяки своїй ролі в утворенні еритроцитів.

Крім того, холін допомагає організму виробляти ацетилхолін, нейротрансмітер, який посилає сигнал з нервової системи в м'язи.

Збільшують метаболічну активність

Поліпшення метаболізму найчастіше вимагає зміни режиму харчування або звичок. У цьому процесі дуже допомагають перепелині яйця, так як завдяки високому вмісту вітаміну В вони сприяють підвищенню метаболічної активності. Кінцевим результатом є зменшення проблем з травленням і швидше спалювання калорій.

Зміцнюють кістки

Хоча кальцій є найвідомішим мінералом для розвитку кісток, є й інші речовини, які слід враховувати. У перепелиних яйцях міститься амінокислота лізин, яка має важливе значення для міцності кісток, особливо у дітей. Також організм отримує цинк і калій, що дозволяє знизити ризик остеопорозу або інших захворювань.

Зменшують ризик анемії

Деякі дослідження вказують на те, що завдяки високому вмісту заліза перепелині яйця є гарним продуктом проти анемії, так як вони збільшують рівень гемоглобіну. Це пов'язано в високим вмістом заліза – мінералу, який не тільки насичує киснем органи, тканини і клітини, а й підвищує імунітет.

Регулюють рівень цукру в крові

У раціоні багатьох людей присутня надмірна кількість солодкої та жирної їжі, що призводить до нестабільності цукру в крові. Зі свого боку, це може викликати збільшення ваги і серйозні захворювання травної системи.

Перепелині яйця здатні регулювати рівень цукру завдяки низькому глікемічному індексу. Дослідження показують, введення їх в раціон допомагає людям з діабетом впоратися з дисфункцією.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які продукти обов'язково потрібно ввести в раціон. Завдяки здоровій і збалансованій дієті можна отримати безліч вітамінів.

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