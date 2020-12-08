Чи пробували ви коли-небудь халву з ... манки? Ні? Тоді саме час її приготувати. Це рецепт з мого дитинства - мама подружки завжди готувала манну халву. Правда, у неї халва була з вишневим соком і волоськими горіхами, а моя халва з манки більш сучасна - з кокосовим молоком, соком маракуї і пеканом. Втім, підійдуть будь-який сік, горіхи і сухофрукти. Головне в цій халву, що вона - пісна!

ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ

250 гр манної крупи

200 мл кокосового молока

50 мл соку маракуї (можна замінити кокосовим молоком або водою)

50 гр кокосового масла

30 гр білого цукру (або тростинного, меду, кленового сиропу).

50 гр сушеного манго

50 гр обсмаженого пекана

Ви можете використовувати будь-які обсмажені горіхи і цукати - родзинки, курагу, фініки, маса повинна складати 100 гр.

ЯК ЦЕ ПРИГОТОВИТЬ?

Крок 1

Розігріваємо на сковороді кокосове масло, додаємо манку, при постійному помішуванні на вогні трохи вище середнього обсмажуємо манку протягом 3-5 хвилин.

Манка може злегка змінити колір.

Крок 2

Прогріваємо сік маракуї, розчиняємо в ньому цукор, з'єднуємо з кокосовим молоком. І виливаємо на сковороду до обсмаженої манної крупі.

Цю частину рідини (250 мл) ви можете замінити на апельсиновий фреш, ягідне пюре з водою в пропорції 1: 1. Маса буде ставати щільною, її можна розминати за допомогою дерев'яної лопатки і потримати на середньому вогні ще 2-3 хвилини. Пробуємо на смак – манка не повинна хрустіти.

Крок 3

Знімаємо з вогню. Додаємо обсмажені подрібнені горіхи і нарізане невеликими шматочками манго.

Крок 4

Перемішуємо, укладаємо масу в форму: вона може бути порційна силіконова (півсфери) або просто піала.

У мене форма у вигляді бюш (поліно).

Крок 5

Прибираємо в холодильник на кілька годин. Дістаємо, нарізаємо.

Instagram Лізи Глинської.

YouTube канал.

Книги рецептів від Лізи Глинської – "Від простого до складного", а так само "Простіше простого", ви можете знайти на сайті glinskaya.com.ua