Котлети без м'яса: 7 пісних рецептів

Хто сказав, що котлети можна робити тільки з м'яса?

Напередодні Великого посту редакція FoodOboz розповідає, як приготувати веганські котлетки: без м'яса, а іноді навіть і без яєць.

Броколі можна замінити на цвітну капусту. histaminefriendlykitchen.com

Котлетки з броколі

броколі – 1 головка

ріпчаста цибуля – 1 шт.

борошно – 3/4 склянки

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

Броколі розбираємо на суцвіття і опускаємо в підсолений окріп на півтори-дві хвилини. Броколі разом із цибулею подрібнюємо в блендері або прокручуємо в м'ясорубці. В отриману масу додаємо сіль і перець, перемішуємо і залишаємо хвилин на 15-20, щоб фарш пустив сік. Додаємо борошно і добре вимішуємо. Формуємо котлетки, викладаємо на розпечену і змащену олією сковорідку. Смажимо на сильному вогні до золотистої скоринки з обох сторін.

Замість замороженої кукурудзи можна взяти консервовану. Pinterest

Кукурудзяні котлетки

заморожена кукурудза – 400 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

яйця – 2 шт.

кукурудзяна мука або крохмаль – 1 склянка

кріп – 1 пучок (невеликий)

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

дрібна кукурудзяна крупа – для панірування

Кукурудзу розморожуємо. Ділимо на дві частини, частину перемелює блендером разом з очищеною цибулею. Перекладаємо подрібнену масу в миску, додаємо другу частину кукурудзи, дрібно рубаний кріп, яйця, борошно або крохмаль. Солимо, перчимо, замішуємо фарш. Формуємо котлетки, обвалюємо їх у кукурудзяній крупі. Викладаємо в нагріту і змащену олією пательню. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Картоплю краще відварити в мундирах. Pinterest

Котлетки з картоплі та квашеної капусти

картопля – 5 шт.

квашена капуста – 300 г

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

панірувальні сухарі

Картоплю відварюємо в мундирах. Коли буде готова, трохи охолоджуємо її і тремо на дрібній тертушці. Капусту дрібно рубаємо ножем або подрібнюємо блендером. Змішуємо картоплю і капусту, додаємо яйце, сіль і перець. Добре вимішуємо, формуємо котлетки і обвалюємо їх у панірувальних сухарях. Викладаємо в нагріту і змащену олією сковороду. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Замість волоських горішків можна взяти мигдаль. atastylovestory.com

Бурякові котлетки

буряк – 2 шт. (великі)

синя цибуля – 1 шт.

часник – 2 зубчики

волоські горіхи – 0.5 склянки

кінза або петрушка – 1 пучок

хмелі-сунелі – 1 ч.л.

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

панірувальні сухарі – 3-4 ст.л. + для панірування

Буряк відварюємо або запікаємо в духовці до м'якості. Готовий буряк охолоджуємо, чистимо і крупно ріжемо. Часник і цибулю чистимо, зелень миємо й обсушуємо. Всі інгредієнти подрібнюємо блендером або пропускаємо через м'ясорубку. Якщо подрібнюємо блендером, стежте за структурою "фаршу", вона має бути пухкою та неоднорідною. Додаємо до буряково-горіхової суміші сухарі, сіль, перець і хмелі-сунелі, добре все вимішуємо. Формуємо невеликі котлетки, обвалюємо в сухарях. Викладаємо на розпечену і змащену олією сковороду, смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки.

За бажанням у гарбузові котлетки можна додати тертий сир. foodwithfeeling.com

Гарбузові котлетки

очищений гарбуз – 1 кг

манка – 4 ст.л.

сіль, перець – на смак

улюблені трави – на смак

олія – для смаження

борошно або панірувальні сухарі

Гарбуз тремо на тертці. Викладаємо в нагріту і змащену олією сковороду, додаємо сіль і перець. Перемішуємо, чекаємо, поки гарбуз пустить сік. Тушкуємо гарбуз, періодично помішуючи, до повного випаровування рідини. Коли рідини не залишиться (тільки стежте, щоб гарбуз не згорів!), додаємо манку, сіль, перець і улюблені трави. Тушкуємо, помішуючи, ще кілька хвилин. Готову масу перекладаємо в миску і охолоджуємо. Коли гарбузове пюре вистигне, починаємо формувати котлетки. Якщо "фарш" надто рідкий, додайте в нього трохи борошна, манки або панірувальних сухарів – так він стане щільним. Готові котлетки обвалюємо в борошні або сухарях. Викладаємо в нагріту і змащену олією пательню. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з двох боків.

Рисові котлетки можна приготувати без сочевиці. taste.com.au

Рисові котлетки із сочевицею

рис – 0,5 склянки

сочевиця – 1 склянка

яйця – 2 шт.

борошно або манка – 0,5 склянки

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

панірувальні сухарі

Рис промиваємо, складаємо в каструлю, заливаємо водою (приблизно півтори склянки води на пів склянки рису) і варимо до м'якості. Сочевицю добре промиваємо, змінюючи воду кілька разів. Перекладаємо сочевицю в каструлю, заливаємо чистою холодною водою з розрахунку 1:2 (на склянку сочевиці 2 склянки води). Доводимо до кипіння, прибираємо піну. Зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо, помішуючи, хвилин 10-15. Сочевиця має стати м'якою і розвареною. Готову сочевицю подрібнюємо блендером до гладкої, однорідної консистенції. Цей пункт не є обов'язковим, якщо не хочете морочитися, просто змішайте готову сочевицю з вареним рисом. Додаємо яйця, сіль, перець, манку або борошно і добре вимішуємо. Формуємо котлетки, обвалюємо в панірувальних сухарях. Викладаємо в нагріту і змащену олією сковороду. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Акторка Ольга Сумська поділилася рецептом кабачкових котлет. taste.com.au

Котлетки з кабачків

Рецептом цих котлеток нещодавно поділилася акторка і телеведуча Ольга Сумська. Вона готує їх без додавання яєць та інших тваринних жирів – ідеальний варіант до прийдешнього Великого посту.

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