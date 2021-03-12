Котлети без м'яса: 7 пісних рецептів
Хто сказав, що котлети можна робити тільки з м'яса?
Напередодні Великого посту редакція FoodOboz розповідає, як приготувати веганські котлетки: без м'яса, а іноді навіть і без яєць.
Котлетки з броколі
броколі – 1 головка
ріпчаста цибуля – 1 шт.
борошно – 3/4 склянки
сіль, перець – на смак
олія – для смаження
Броколі розбираємо на суцвіття і опускаємо в підсолений окріп на півтори-дві хвилини.
Броколі разом із цибулею подрібнюємо в блендері або прокручуємо в м'ясорубці.
В отриману масу додаємо сіль і перець, перемішуємо і залишаємо хвилин на 15-20, щоб фарш пустив сік.
Додаємо борошно і добре вимішуємо. Формуємо котлетки, викладаємо на розпечену і змащену олією сковорідку.
Смажимо на сильному вогні до золотистої скоринки з обох сторін.
Кукурудзяні котлетки
заморожена кукурудза – 400 г
ріпчаста цибуля – 1 шт.
яйця – 2 шт.
кукурудзяна мука або крохмаль – 1 склянка
кріп – 1 пучок (невеликий)
сіль, перець – на смак
олія – для смаження
дрібна кукурудзяна крупа – для панірування
Кукурудзу розморожуємо. Ділимо на дві частини, частину перемелює блендером разом з очищеною цибулею.
Перекладаємо подрібнену масу в миску, додаємо другу частину кукурудзи, дрібно рубаний кріп, яйця, борошно або крохмаль. Солимо, перчимо, замішуємо фарш.
Формуємо котлетки, обвалюємо їх у кукурудзяній крупі. Викладаємо в нагріту і змащену олією пательню. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.
Котлетки з картоплі та квашеної капусти
картопля – 5 шт.
квашена капуста – 300 г
сіль, перець – на смак
олія – для смаження
панірувальні сухарі
Картоплю відварюємо в мундирах. Коли буде готова, трохи охолоджуємо її і тремо на дрібній тертушці.
Капусту дрібно рубаємо ножем або подрібнюємо блендером.
Змішуємо картоплю і капусту, додаємо яйце, сіль і перець. Добре вимішуємо, формуємо котлетки і обвалюємо їх у панірувальних сухарях.
Викладаємо в нагріту і змащену олією сковороду. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Бурякові котлетки
буряк – 2 шт. (великі)
синя цибуля – 1 шт.
часник – 2 зубчики
волоські горіхи – 0.5 склянки
кінза або петрушка – 1 пучок
хмелі-сунелі – 1 ч.л.
сіль, перець – на смак
олія – для смаження
панірувальні сухарі – 3-4 ст.л. + для панірування
Буряк відварюємо або запікаємо в духовці до м'якості. Готовий буряк охолоджуємо, чистимо і крупно ріжемо.
Часник і цибулю чистимо, зелень миємо й обсушуємо. Всі інгредієнти подрібнюємо блендером або пропускаємо через м'ясорубку. Якщо подрібнюємо блендером, стежте за структурою "фаршу", вона має бути пухкою та неоднорідною.
Додаємо до буряково-горіхової суміші сухарі, сіль, перець і хмелі-сунелі, добре все вимішуємо.
Формуємо невеликі котлетки, обвалюємо в сухарях. Викладаємо на розпечену і змащену олією сковороду, смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки.
Гарбузові котлетки
очищений гарбуз – 1 кг
манка – 4 ст.л.
сіль, перець – на смак
улюблені трави – на смак
олія – для смаження
борошно або панірувальні сухарі
Гарбуз тремо на тертці. Викладаємо в нагріту і змащену олією сковороду, додаємо сіль і перець. Перемішуємо, чекаємо, поки гарбуз пустить сік.
Тушкуємо гарбуз, періодично помішуючи, до повного випаровування рідини. Коли рідини не залишиться (тільки стежте, щоб гарбуз не згорів!), додаємо манку, сіль, перець і улюблені трави. Тушкуємо, помішуючи, ще кілька хвилин. Готову масу перекладаємо в миску і охолоджуємо.
Коли гарбузове пюре вистигне, починаємо формувати котлетки. Якщо "фарш" надто рідкий, додайте в нього трохи борошна, манки або панірувальних сухарів – так він стане щільним.
Готові котлетки обвалюємо в борошні або сухарях. Викладаємо в нагріту і змащену олією пательню. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з двох боків.
Рисові котлетки із сочевицею
рис – 0,5 склянки
сочевиця – 1 склянка
яйця – 2 шт.
борошно або манка – 0,5 склянки
сіль, перець – на смак
олія – для смаження
панірувальні сухарі
Рис промиваємо, складаємо в каструлю, заливаємо водою (приблизно півтори склянки води на пів склянки рису) і варимо до м'якості.
Сочевицю добре промиваємо, змінюючи воду кілька разів. Перекладаємо сочевицю в каструлю, заливаємо чистою холодною водою з розрахунку 1:2 (на склянку сочевиці 2 склянки води).
Доводимо до кипіння, прибираємо піну. Зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо, помішуючи, хвилин 10-15. Сочевиця має стати м'якою і розвареною.
Готову сочевицю подрібнюємо блендером до гладкої, однорідної консистенції. Цей пункт не є обов'язковим, якщо не хочете морочитися, просто змішайте готову сочевицю з вареним рисом.
Додаємо яйця, сіль, перець, манку або борошно і добре вимішуємо. Формуємо котлетки, обвалюємо в панірувальних сухарях.
Викладаємо в нагріту і змащену олією сковороду. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.
Котлетки з кабачків
Рецептом цих котлеток нещодавно поділилася акторка і телеведуча Ольга Сумська. Вона готує їх без додавання яєць та інших тваринних жирів – ідеальний варіант до прийдешнього Великого посту.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати рамен – зігрівальний суп родом з Японії.