Полуниця та зелень: 5 пікантних поєднань, які потішать наш смак

Полуниця, припорошена цукровою пудрою. Полуниця зі збитими вершками. Полуничний сироп. Полуничне варення. І, нарешті, просто свіжа полуниця.

Сезон полуниці короткий: поки чекаєш на найсолодшу та найароматнішу, дивись – і вже закінчився її недовгий вік. Ніколи не встигаєш насолодитися досхочу!

Сьогодні пропонуємо кілька гурманських поєднань, де ця королівська ягода розкриється з несподіваного боку. І в кожному випадку у неї буде новий супутник із армії шанувальників, які іменують себе "пряна зелень". Отже, тримайте 5 ідей, які можуть надихнути вас на створення власних рецептів.

Ідея 1: полуниця з м'ятою

Це десерт. І він особливо затребуваний в спекотний червневий день, коли тіло мліє від літньої спеки, а душа вимагає м'ятної прохолоди в поєднанні зі зухвало яскравим полуничним смаком.

Що робити? Полуницю помити, звільнити від власних зелених хвостиків, замінивши їх ніжними листочками молодої м'яти. Зверху можна притрусити цукровою пудрою – її колір додасть відчуття морозної бадьорості. Залишилося дочекатися червневої спеки!

Ідея 2: полуничний чай з чебрецем

Зрозуміло, що це напій. До того ж, дуже простий.

Що робити? Полуницю та гілочки чебрецю заливаємо окропом. За смаком і бажанням додаємо цукор, накриваємо і чекаємо, поки чай охолоне – все-таки вже літо! Аромат такого чаю здатний в лічені секунди перенести нас в ліс - на запашну суничну галявину.

Знаю, що деякі вважають за краще замість чербрецю покласти листя базиліку. І це логічно: адже і на грядках ці рослини люблять рости поряд.

Ідея 3: полунично-розмаринові шпажки

Це закуска. Вона хороша як легкий аперитив, коли ви зустрічаєте гостей, пропонуючи їм келих холодного Prossecco, а до нього – гілочку запашного розмарину, яка просто створена для того, щоб бути засіяною спокусливими яскраво-червоними ягодами. Аромат розмарину народжений, щоб розігнати кров і розпалити апетит. До столу!

Що робити? Гілочки розмарину очистити, залишивши лише верхню волоть з ніжними молодими листочками. Нанизати ягоди полуниці. Подавати з м'яким сиром і шампанським.

Ідея 4: полуничний салат з руколою

Ну, тепер прийшов час справжніх гурманів. Хоча, якщо розібратися, цей салат настільки органічний за смаковими сполученнями, такий невигадливий в приготуванні і при цьому такий легкий для шлунка, що варто було б ввести його в свій звичний літній раціон.

Що робити? Отже, в салаті всього 4 інгредієнти, крім соусу. Це листя руколи, ягоди полуниці, розрізані так, як вам подобається, ніжний вершковий сир типу риккоти або "Філадельфії" і трохи зелених фісташок. Втім, салат смачний і без фісташок. А ось заправити його я б порадила чудовим бальзамічним соусом – всього кілька крапель здатні чарівним чином об'єднати і відтінити всі кращі якості продуктів, створивши алхімію найтоншого смаку.

Ідея 5: салат зі шпинатом і полуницею

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Цей салат також складається з полуниці, зеленого листя та сиру. Але! У його складі більше інгредієнтів, їх текстури контрастні, їх смаки складають багату палітру – від абсолютної нейтральності до пекучої гостроти. Спробуємо? Впевнена, що його сприймуть навіть закоренілі консерватори від гастрономії.

Що робити? Приготувати інгредієнти: листя шпинату, чері, авокадо, полуницю, червону цибулю, горіхи, пармезан або інший твердий сир. Авокадо розрізати продовгуватими часточками, полуницю - навпіл, цибулину - тонкими прозорими півкільцями, сир - невеликими скибочками. Полити заправкою і перемішати. Заправка: сіль, перець за смаком, оливкова олія холодного віджиму та бальзамічний оцет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, полуниця – це дуже корисний продукт, який містить багато антиоксидантів. На додаток до вітамінів і мінералів, вона має сечогінні, протизапальні та очисними властивостями.

Оскільки в полуниці дуже мало калорій, вона рекомендуються для схуднення, так як контролює почуття голоду і підтримує метаболічні функції. Крім того, її активні сполуки допомагають регулювати рівень цукру в крові.