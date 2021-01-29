Природні енергетики: 10 продуктів, які повернуть бадьорість

Взимку як ніколи відчуваєш занепад сил і брак енергії. Аби привести себе в тонус, зовсім необов'язково купувати енергетики в магазині, які в одній банці містять геть усю таблицю Менделєєва.

Якщо ви відчуваєте, що сили закінчуються, а зимова хандра щільно смикає коло, спробуйте продукти з нашого списку. Редакція FoodOboz пропонує повернутися до витоків і бадьорити себе за допомогою енергетиків, які нам щедро дарує матінка-природа.

Зелений чай. Найпростіший і найдоступніший природній енергетичний засіб. Завдяки кофеїну, вітамінам і амінокислотам, які містяться в напої у великій кількості, зелений чай відмінно бадьорить і тонізує.

Імбир. Ще один доступний природний енергетик, який можна купити в будь-якому супермаркеті. Імбир покращує кровообіг та обмінні процеси в організмі, завдяки чому мозок починає працювати активніше, а ми відчуваємо значний сплеск енергії.

Цитрусові. Абсолютно всі цитруси – джерело вітаміну С, який, як відомо, є головним тонізуючим вітаміном. Стакан апельсинового фрешу з ранку або вівсянка з грейпфрутом гарантовано приведуть вас до тями.

Обліпиха. Обліпиху не дарма називають ягодою бадьорості та гарного настрою: вона містить величезну кількість вітаміну С, гормон радості серотонін, бета-каротин, корисний для зору, а також поліненасичені жирні кислоти. Все це, як ви розумієте, дуже впливає на рівень бадьорості в нашому тілі.

Звіробій. А цю рослину називають рослинним антидепресантом. Звіробій підвищує настрій, нормалізує сон і покращує психічну та фізичну працездатність.

Насіння чіа. Цей продукт не дарма вважають суперфудом. Крім того, що в насінні міститься велика кількість клітковини й омега-3 жирних кислот, цей продукт також підвищує настрій і зменшує запальні процеси в організмі.

Женьшень. Настоянку можна знайти в будь-якій аптеці. І якщо знайдете, беріть, не вагаючись. Женьшень вважається сильним енергетиком і стимулятором імунної системи, його рекомендують при розумовому і фізичному напруженні, неврозах і неврастенії.

Лимонник. Настоянка насіння лимонника продається в аптеках. Її призначають при зниженні працездатності, перевтомі і неврастенії. Для отримання такого ж самого ефекту ви можете пити простий чай з листя лимонника: вони розтираються і заливаються окропом. Ефект від такого напою виходить відчутним і тривалим: це підвищення концентрації, загального тонусу і працездатності.

Ехінацея. В аптеках продаються таблетки, настоянка і суха ехінацея для заварювання чаю. Ця рослина допомагає впоратися з нервовою збудливістю, покращує пам'ять і підвищує тонус. Крім того, ехінацея зміцнює імунну систему і діє на організм як противірусний, протизапальний і детоксикаційний засіб.

Елеутерокок. Натуральний рослинний тонізуючий засіб, який можна купити в аптеці у вигляді сиропу, капсул або таблеток. Бадьорить не гірше кави по-турецьки, а також допомагає адаптувати організм до агресивного зовнішнього середовища і підвищує витривалість організму.

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