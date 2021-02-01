10 продуктів, які викликають харчову залежність

Маша Сердюк FoodOboz 18:50, 1.02.2021

Наукові дослідження показують, що центри мозку, які відповідають за задоволення та які активізуються під час прийому наркотичних засобів, так само здатні реагувати на певні продукти. Мова йде про їжу з високим вмістом цукру, жиру або солі.

Тому немає нічого дивного, що деякі продукти викликають залежність, схожу з наркотичною. Редакція FoodOboz розповідає про продукти, які дають такий ефект. Радимо вживати їх в обмеженій кількості.

  • Піца. Піца посідає перше місце в списку фуд-залежностей. Фахівці називають цю страву "ідеальною комбінацією жиру з вуглеводами", яка прекрасно активізує в мозку центри, що відповідають за задоволення і винагороду. Крім того, тісто, як відомо, вкрите сиром, який сам по собі дуже швидко викликає звикання.

  • Сир. До речі, про сир. Вчені вже давно заявили, що звикання до сиру можна порівняти з наркотичною залежністю. Річ у казеїні – білку, який активізує ті ж самі частини мозку, що і деякі наркотики. Під час перетравлення сиру в організмі виділяються казоморфіни – речовини, дію яких на організм можна порівняти з опіатами.

  • Бекон. Сіль, жир і білок – головні компоненти в складі бекону, які зводять з розуму смакові рецептори і центр задоволення в мозку. Досить чотирьох шматочків, щоб отримати половину денної норми споживання солі. Однак навряд чи хтось зупинявся на такій кількості.

Картопля фрі викликає апетит, але при цьому не дає почуття ситості.
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  • Фаст-фуд. Бургери і картопля фрі теж небезпечні з точки зору звикання. У бургерах міститься багато жиру, спецій і простих вуглеводів, які є наркотиками для мозку. А в складі картоплі фрі міститься акриламід – хімічна сполука, яка утворюється при високотемпературній обробці картоплі та у великій кількості може провокувати рак. Крім того, картопля фрі викликає апетит, але при цьому не дає почуття ситості, збільшуючи ризик переїдання та ожиріння.

  • Чіпси. Якщо вірити фахівцям, окрім солі багато виробників додають у чіпси підсилювачі смаку і спеції-тригери – речовини, що стимулюють у мозку центр задоволення. Головна небезпека тут полягає в тому, що з'їсти жменю чіпсів абсолютно неможливо, ви будете їсти поки не з'їсте всю пачку. При цьому необов'язково, що ви відчуватимете реальне почуття голоду. Вчені називають таке явище гедоністичною гиперфагією – поїдання чогось не для втамування голоду, а для отримання задоволення.

  • Випічка. Головний секрет будь-якого кондитерського виробу криється у величезній кількості жиру і цукру, які викликають харчову залежність. Саме тому дуже складно обмежити себе одним шматком торта, однією булочкою, однією цукеркою або печивом.

В 0,5 літрах солодкої газованої води міститься приблизно 16 шматочків цукру.
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  • Солодка газована вода. У газованих напоях міститься дуже багато цукру, який, як відомо, викликає дуже швидке звикання. У пів-літровій пляшці газованого напою міститься приблизно 16 шматочків цукру. У тих, хто п'є багато газованої води, організм пристосовується до вживання такої кількості солодкого і постійно вимагає нову "дозу".

  • Шоколад. Головна фішка шоколаду полягає в тому, що він допомагає організму виробляти серотонін – речовину, яка підвищує настрій. Це у свою чергу пов'язано з тим, що в шоколаді містяться цукор, кофеїн і теобромін – алкалоїд "гарного настрою". Проблема ж полягає в тому, що неможливо з'їсти лише один шматочок шоколаду для підняття настрою, завжди хочеться ще і ще.

  • Морозиво. У морозиві міститься величезна кількість насичених жирів і цукру, які не лише "осідають" на фігурі, але й викликають величезну залежність. Тут працює той самий принцип, що і у випадку з шоколадом: морозиво викликає почуття, схожі з ейфорією. Мінус у тому, що це почуття швидко притупляється і для гарного настрою нам потрібно все більше і більше солодкого.

  • Копченості. У копчених продуктах містяться карбонати, які викликають сплеск допаміну та різкий викид інсуліну в кров. А саме ці дві речовини активізують центр задоволення в мозку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про причини, через які нам взимку постійно хочеться їсти, а також давав поради, як з цим можна боротися.

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