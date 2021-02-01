10 продуктів, які викликають харчову залежність

Наукові дослідження показують, що центри мозку, які відповідають за задоволення та які активізуються під час прийому наркотичних засобів, так само здатні реагувати на певні продукти. Мова йде про їжу з високим вмістом цукру, жиру або солі.

Тому немає нічого дивного, що деякі продукти викликають залежність, схожу з наркотичною. Редакція FoodOboz розповідає про продукти, які дають такий ефект. Радимо вживати їх в обмеженій кількості.

Піца. Піца посідає перше місце в списку фуд-залежностей. Фахівці називають цю страву "ідеальною комбінацією жиру з вуглеводами", яка прекрасно активізує в мозку центри, що відповідають за задоволення і винагороду. Крім того, тісто, як відомо, вкрите сиром, який сам по собі дуже швидко викликає звикання.

Сир. До речі, про сир. Вчені вже давно заявили, що звикання до сиру можна порівняти з наркотичною залежністю. Річ у казеїні – білку, який активізує ті ж самі частини мозку, що і деякі наркотики. Під час перетравлення сиру в організмі виділяються казоморфіни – речовини, дію яких на організм можна порівняти з опіатами.

Бекон. Сіль, жир і білок – головні компоненти в складі бекону, які зводять з розуму смакові рецептори і центр задоволення в мозку. Досить чотирьох шматочків, щоб отримати половину денної норми споживання солі. Однак навряд чи хтось зупинявся на такій кількості.

Картопля фрі викликає апетит, але при цьому не дає почуття ситості. unsplash.com

Фаст-фуд. Бургери і картопля фрі теж небезпечні з точки зору звикання. У бургерах міститься багато жиру, спецій і простих вуглеводів, які є наркотиками для мозку. А в складі картоплі фрі міститься акриламід – хімічна сполука, яка утворюється при високотемпературній обробці картоплі та у великій кількості може провокувати рак. Крім того, картопля фрі викликає апетит, але при цьому не дає почуття ситості, збільшуючи ризик переїдання та ожиріння.

Чіпси. Якщо вірити фахівцям, окрім солі багато виробників додають у чіпси підсилювачі смаку і спеції-тригери – речовини, що стимулюють у мозку центр задоволення. Головна небезпека тут полягає в тому, що з'їсти жменю чіпсів абсолютно неможливо, ви будете їсти поки не з'їсте всю пачку. При цьому необов'язково, що ви відчуватимете реальне почуття голоду. Вчені називають таке явище гедоністичною гиперфагією – поїдання чогось не для втамування голоду, а для отримання задоволення.

Випічка. Головний секрет будь-якого кондитерського виробу криється у величезній кількості жиру і цукру, які викликають харчову залежність. Саме тому дуже складно обмежити себе одним шматком торта, однією булочкою, однією цукеркою або печивом.

В 0,5 літрах солодкої газованої води міститься приблизно 16 шматочків цукру. unsplash.com

Солодка газована вода. У газованих напоях міститься дуже багато цукру, який, як відомо, викликає дуже швидке звикання. У пів-літровій пляшці газованого напою міститься приблизно 16 шматочків цукру. У тих, хто п'є багато газованої води, організм пристосовується до вживання такої кількості солодкого і постійно вимагає нову "дозу".

Шоколад. Головна фішка шоколаду полягає в тому, що він допомагає організму виробляти серотонін – речовину, яка підвищує настрій. Це у свою чергу пов'язано з тим, що в шоколаді містяться цукор, кофеїн і теобромін – алкалоїд "гарного настрою". Проблема ж полягає в тому, що неможливо з'їсти лише один шматочок шоколаду для підняття настрою, завжди хочеться ще і ще.

Морозиво. У морозиві міститься величезна кількість насичених жирів і цукру, які не лише "осідають" на фігурі, але й викликають величезну залежність. Тут працює той самий принцип, що і у випадку з шоколадом: морозиво викликає почуття, схожі з ейфорією. Мінус у тому, що це почуття швидко притупляється і для гарного настрою нам потрібно все більше і більше солодкого.

Копченості. У копчених продуктах містяться карбонати, які викликають сплеск допаміну та різкий викид інсуліну в кров. А саме ці дві речовини активізують центр задоволення в мозку.

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