Рецепт борщу з українського села надрукувала New York Times

Карина Бондаренко FoodOboz 10:58, 5.03.2021 Оновлено: 11:48, 5.03.2021

Американська газета The New York Times опублікувала рецепт борщу 76-річної мешканки українського села Борщів Ольги Габро.

У статті авторитетного видання йдеться про суперечки, які виникли після того, як російський уряд Росії назвав борщ відомою і улюбленою їжею в Росії, передає "Сегодня".

Пенсіонерка розповіла, що варити борщ її вчила мати, а рецепт дістався ще від прабабусі. Спеціально для приготування Габро розпалює плиту, хоч і має газову. В борщ українка додає квасолю, а моркву і буряк спочатку варить у бульйоні, а потім подрібнює на крупній тертці.

Як розповіла авторка статті для The New York Times Марія Варенникова, в село Борщів вона поїхала спеціально, щоб дізнатися автентичний український рецепт. Стравою зацікавилися після скандалу з гастрогідом Мішленом, який назвав борщ "російським супом".

"У той час якраз дуже жваво обговорювалася тема борщу, оскільки Україна подала заявку на те, щоб його визнали таки українським, і ми вирішили, що це цікава тема, бо борщ знають у всьому світі, їдять його у всьому світі. Ми побачили, що існує дуже багато сіл і містечок в Україні з назвою, що походить від цієї страви, і ми вирішили поїхати в одне з таких сіл", – розповіла журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, відомий український ведучий і кулінар-реформатор Євген Клопотенко домігся того, щоб борщ офіційно зареєстрували в Україні як національну страву.

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