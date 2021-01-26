Рецепт дня: яблука з вином і чорносливом від Ольги Сумської

Маша Сердюк FoodOboz 06:40, 26.01.2021

Готувати – це просто. Ця фраза – зовсім не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. Пропонуємо вам перевірити цю теорію прямо зараз.

У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть мала дитина. Сьогодні на порядку денному – печені яблука за рецептом акторки і телеведучої Ольги Сумської.

Рецепт пряних яблук Сумська виклала на своїй сторінці в Instagram. Вона пропонує запекти їх з вином, чорносливом і корицею.

Цукор можна замінити стевією.
Instagram Ольги Сумської

Знадобиться:

  • яблука – 3 шт.

  • чорнослив – 150 г

  • курага – 100 г

  • вода – 150 мл

  • біле вино – 150 мл

  • кориця – 1/3 ч. л.

  • цукор або стевія – на смак

Як готувати:

  1. Яблука помити, почистити від шкірки. Вирізати поглиблення. Скласти туди чорнослив. За бажанням можна додати волоські горіхи.

  2. Скласти в форму, обкласти курагою.

  3. Воду змішати з вином, залити отриманою сумішшю яблука. Посипати цукром і корицею.

  4. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 30 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Сумська перехворіла на коронавірус і розповіла про симптоми хвороби.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

Гончаренко в ПАРЄ відповів пропагандистам: місце делегації РФ в "кімнаті бруду палацу Путіна"

Зеленський у свій день народження приїхав на засідання фракції "Слуга народу". Відео

"Тарифний майдан" привіз платіжки до резиденції Зеленського. Фото і відео

У Києві засікли автомобіль з емблемою "Альфи" ФСБ: з'явилися нові подробиці

Україна оскаржила повноваження делегації Росії в ПАРЄ