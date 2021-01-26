Рецепт дня: яблука з вином і чорносливом від Ольги Сумської

Готувати – це просто. Ця фраза – зовсім не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. Пропонуємо вам перевірити цю теорію прямо зараз.

У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть мала дитина. Сьогодні на порядку денному – печені яблука за рецептом акторки і телеведучої Ольги Сумської.

Рецепт пряних яблук Сумська виклала на своїй сторінці в Instagram. Вона пропонує запекти їх з вином, чорносливом і корицею.

Цукор можна замінити стевією. Instagram Ольги Сумської

Знадобиться:

яблука – 3 шт.

чорнослив – 150 г

курага – 100 г

вода – 150 мл

біле вино – 150 мл

кориця – 1/3 ч. л.

цукор або стевія – на смак

Як готувати:

Яблука помити, почистити від шкірки. Вирізати поглиблення. Скласти туди чорнослив. За бажанням можна додати волоські горіхи. Скласти в форму, обкласти курагою. Воду змішати з вином, залити отриманою сумішшю яблука. Посипати цукром і корицею. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 30 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Сумська перехворіла на коронавірус і розповіла про симптоми хвороби.