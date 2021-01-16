Лілія Ребрик поділилася улюбленим рецептом індички

Маша Сердюк FoodOboz 17:13, 16.01.2021 Оновлено: 17:21, 16.01.2021

Акторка і ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик поділилася рецептом запеченої індички.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала рецепт приготування м'яса в медово-гірчичному соусі. За словами телеведучої, птиця взимку дуже корисна для організму, оскільки в ній міститься триптофан – унікальна речовина, яка допомагає боротися з негативними наслідками зимового стресу.

"Перець, гірчиця, спеції і часник теж сприяють нормалізації теплообміну", – зазначила Ребрик, додавши, що в період холодів це особливо акутально.

Лілія Ребрик любить готувати прості страви.
Instagram Лілії Ребрик

Для приготування знадобиться:

  • індичка – 2 філе

  • мед – 4 ст. л.

  • гірчиця – 4 ст. л.

  • часник – 6 зубчиків

  • суміш спецій для птиці

  • сіль перець

  1. Часник почистити, нарізати пластами, нашпигувати ними філе.

  2. Змішати гірчицю з медом, посолити, поперчити, додати спеції, натерти цією сумішшю м’ясо і залишити на кілька годин при кімнатній температурі.

  3. Духовку нагріти до 200 градусів. Загорнути філе у фольгу, викласти на деко і запікати півторі години.

Раніше Лілія Ребрик в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла про початок кар'єри телеведучої, труднощі під час прямих ефірів і сімейної різновиди насолоди. А також дала кілька особистих рад, як виглядати на всі сто при будь-яких обставинах.

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