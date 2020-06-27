Рецепт вихідного дня: семіфредо з малиною, фісташками та грецьким йогуртом

Семіфредо (італійський холодний десерт, що нагадує морозиво) з малиною, фісташками та грецьким йогуртом - це ласощі, які ваші гості запам'ятають надовго.

М'яка свіжість йогурту поєднується з хрускотом фісташок і смаком малини. Чергування мальовничих інгредієнтів створює справжній маленький шедевр, яким можна захоплюватися, але перш за все - їсти, рекомендує італійське видання Mediaset

Складові

Грецький йогурт 300 мл

Вершки 33% 200 мл

Цукрова пудра 50 г

Малина 200 г

Нарізані фісташки за смаком

Посипати цукровою пудрою за смаком

Семіфредо з малиною, фісташками і грецьким йогуртом mediaset.it

Приготування

Збийте вершки електричним віночком протягом декількох хвилин. Додавайте потроху йогурту, помішуючи знизу вгору, потім додайте цукрову пудру. Гарненько промийте малину та дайте їй стекти. Вистилайте форму зсередини харчовою плівкою, залийте частину суміші вершків та йогурту, потім покладіть малину та посипте нарізаними фісташками. Вилийте суміш, вирівняйте поверхню та додайте решту малини й нарізані фісташки. Накрийте плівкою та помістіть в морозильну камеру на 5-6 годин. Дістаньте з морозилки семіфредо та посипте цукровою пудрою. Десерт готовий!

Як повідомляв OBOZREVATEL, літні ягоди і фрукти так рясні й досить різноманітні, що одного-двох традиційних рецептів дуже мало, щоб висловити їх невичерпні можливості і таланти! До того ж, одноманітність вбиває всі благі наміри, а різноманітність, колір, фантазія роблять наші кулінарні шедеври воістину шедевральними!