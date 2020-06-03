Рецепт: як приготувати ребра барбекю в духовці смачніше, ніж на грилі

OBOZREVATEL пропонує рецепт простої, але дуже смачної страви для тих, хто любить м'ясо-гриль.

Його особливість в тому, що страва робиться у звичайній духовці, а за смаком перевершує реберця, підсмажені на вугіллі.

Складові

Свинячі ребра - 500 г

Соус барбекю - 3 ст. ложки

Томатний соус гострий - 2 ст. ложки

Рослинна олія - 2 ст. ложки

Кунжут - 1 ст. ложка

Лавровий лист, запашний перець, сіль - для бульйону

Цукор - 2 щіпки

Час приготування - приблизно 1,5 години.

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Приготування

Ребра помити, нарізати порційно (по 2-3 ребра) і зварити до готовності, приблизно близько години. Але час, все-таки, залежить від якості самих ребер. Молоді варяться швидше.

Підготувати всі інгредієнти.

Змішати соус барбекю і гострий томатний соус.

Обмазати реберця приготованим соусом.

Деко застелити пергаментом і скропити рослинним маслом. Покласти ребра і посипати кожен шматочок дрібкою цукру і кунжутом.

Заздалегідь розігріти духовку до 200-220 ° C та запікати ребра хвилин 25-30. Слідкуйте, щоб не підгоріли, і орієнтуйтеся на свою духовку. Реберця повинні підсохнути та підрум'янитися.

Гарнір підбирайте за смаком. Можна приготувати овочевий салат, зварити рис, картоплю або посмажити капусту.

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