Різотто, паста і печеня: 7 цікавих і смачних страв з гарбузом

Гарбуз – один з найкорисних та смачних овочів осені.

OBOZREVATEL підготував сім ситних і цікавих страв з гарбузом на будь-який смак. Різотто з гарбуза, печеня з м'ясом і навіть паста – все в наших рецептах.

Гарбуз, запечений з овочами

Дуже смачна печеня з овочами і королем осені – гарбузом.

Гарбуз з овочами www.botanichka.ru

Інгредієнти:

картопля – 500 г

солодкий перець – 4 шт

гарбуз – 500 г

морква – 2 шт

цибуля ріпчаста – 2 шт

часник – 2 головки

рослинне масла – 50 г

сіль/перець – за смаком

Приготування: Гарбуз почистити і нарізати невеликими скибочками разом з картоплею. Перець очистити від насіння, розрізати на часточки по 4-6 частин. Моркву почистити, помити і порізати соломкою, а цибулю – півкільцями. Всі овочі скласти в миску. Часник не чистити – розрізати кожну поперек і покласти до овочів. Потім залити олією, додати спеції і сіль, після чого перемішати – бажано, рукою. Овочі викласти на деко з пергаментом або фольгою, випікати 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Готувати до м'якості овочів.

Паста з гарбузом

Народна італійська страва з сезонним овочем.

Паста з гарбузом nevkucnogo.net

Інгредієнти:

будь-які макарони, можна спагетті – 180 м

невеликий гарбуз – 1 шт

вершки – 0,5 склянки

мед – 1 ст. л

натертий сир – 50 г

сіль, перець – за смаком

суха шавлія/мускатний горіх

Приготування: Гарбуз помити і прибрати насіння, зрізати шкірку, після чого порізати на невеликі кубики. Потім полити медом і перемішати, посипати шавлією і мускатним горіхом. Викласти гарбуз на деко з пергаментом, запікати в духовці до 180 градусів, потім дістати і перемішати, після чого ще раз запекти на 15 хвилин.

Поки печеться гарбуз, відварити пасту. До неї зробити соус, змішавши теплі вершки, тертий сир, посолити, додати спеції і трохи подрібненого часнику. Після цього все перекласти в каструлю, прогріти і додати гарбуз.

Рагу з м'ясом і гарбузом

Смачний і ситний рецепт для осінньої вечері.

Рагу з гарбузом і м'ясом delo-vcusa.ru

Інгредієнти:

свинина – 1 кг м'якоті

картопля – 3-4 шт

гарбуз – 700-800 г

бекон – 150 г

цибуля ріпчаста – 1 шт

часник – 3 часточки

помідори – 4-5 шт

рослинне масло – 2 ст. л

сіль, перець – за смаком

Приготування: М'ясо добре помити, нарізати дрібно, посолити, додати приправи, перемішати і залишити маринуватися. Потім гарбуз, картопля і бекон порізати кубиками, цибулю – півкільцями, часник подрібнити через прес. У сотейнику розігріти масло і викласти бекон, обсмажити і прибрати зі сковороди. Потім покласти половину м'яса і обсмажувати протягом восьми хвилин. Потім викласти другу порцію м'яса і теж обсмажити, потім додати до бекону.

Цибулю і часник обсмажити п'ять хвилин, додати нарізані помідори, налити в сотейник стакан води, покласти бекон і м'ясо. Після зменшити вогонь і тушкувати під кришкою десять хвилин. Після цього в сотейник додати картоплю і гарбуз, готувати півгодини, посолити в самому кінці.

Кукурудзяна каша з гарбузом

Смачна і корисна каша на сніданок або на полуденок.

Кукурудзяна каша з гарбузом і молоком delo-vcusa.ru

Інгредієнти:

кукурудзяна крупа – півсклянки

вода – 2 склянки

гарбуз – 300 г

цукор – 1 ст. л

мед – за смаком

вершкове масло – на смак

Приготування: закип'ятити стакан води з цукром, потім всипати кукурудзяну крупу і перемішати. Варити 15-20 хвилин, постійно помішуючи. Потім гарбуз помити і почистити від шкірки і насіння. М'якоть нарізати невеликими кубиками, покласти в окрему каструлю, налити воду і тушкувати на середньому вогні до м'якості гарбуза. Після приготування розім'яти в пюре і додати кукурудзяну кашу.

Потім кашу заправити олією і медом і все добре перемішати, каші дати настоятися десять хвилин.

Рисова каша з гарбузом

Ще один рецепт смачної і корисної гарбузової каші

Рисова каша з гарбузом zira.uz

Інгредієнти:

гарбуз – 1 кг

рис – 1 стакан

молоко – 1 л

цукор – 4-5 ст. л

вершкове масло – на смак

сіль за смаком

вода

Приготування: Гарбуз помити, видалити серцевину і очистити. Порізати великими кубиками, потім викласти в каструлю і залити водою, щоб покривало гарбуз. Потім варити 20-30 хвилин до готовності на середньому вогні. Потім злити воду, подрібнити гарбуз в блендері, залити молоком і перемішати.

Після цього каструлю поставити на вогонь і довести до кипіння, потім варити на повільному вогні 30-40 хвилин, додати сіль і цукор, заправити вершковим маслом і дати настоятися близько години.

Суп з селерою і гарбузом

Суп – це завжди головне блюдо на обід. Гарбузовий суп з селерою – яскраве і смачна страва осені.

Суп з селерою і гарбузом www.veselakorivka.ua

інгредієнти

гарбуз – 0,5 кг

картопля – 2 шт.

селера – 0,1 кг

цибуля, морква – 1 шт.

масло рослинне – 3 ст. л.

вода (овочевий бульйон) – 0,5 л

сіль/зелень/спеції – за смаком

Приготування: Картоплю, гарбуз, цибулю та моркву слід помити, почистити, а потім обсмажити на олії, при цьому першою покласти гарбуз. Потім додаємо селера і перемішуємо, щоб не прилипла до дна. Потім все приправити спеціями і тушкувати кілька хвилин.

Овочі перекласти в каструлю, залити гарячою водою, посолити і закрити кришкою. Суп варити 30 хвилин, готовність овочів перевіряти по моркви. Потім блендером перемішати овочі прямо в каструлі, подавати його на стіл із зеленню і грінками.

Різотто з гарбузом

І знову – італійська страва з гарбузом, яке підійде і для обіду, і для вечері.

Різотто з гарбузом і пармезаном www.irenemilito.it

Інгредієнти:

гарбуз – 500 г

рис для різотто – 200 г

ріпчаста цибуля – 1 шт

вершкове масло – 20 г

зубчик часнику

курячий бульйон – півлітра бульйону

тертий пармезан – 4 ст. л

оливкова олія – 1 ст. л

сіль/перець

Приготування: Гарбуз помити і почистити, потім нарізати невеликими кубиками і злегка збризнути оливковою олією, потім посолити і поперчити. Гарбуз поставити в духовку до 200 градусів на 20 хвилин. Потім почистити цибулю і часник, дрібно нарізати. У глибоку сковороду кинути шматочок вершкового масла, просмажити цибулю з часником до прозорості. Висипати рис і трохи "прожарити" з часником і цибулею. Потім влити в рис бульйон і дати йому проваритися 15 хвилин. Однак, більш не вливати весь відразу – краще по частинах, щоб дати рису добре проваритися.

До рису додати кубики гарбуза, перемішати. Після цього готувати різотто ще 20-25 хвилин, потім вимкнути вогонь і зверху на різотто покласти шматочок вершкового масла. При подачі посипати рис тертим пармезаном.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що італійський шеф-кухар Маттео Лаі розкрив секрет, який перетворює суп з гарбуза в шедевр.