6 фактів про розчинну каву, які ви не знали

Із чого роблять розчинну каву? Чому один вид дорожчий за інший? І чи є в ньому хоч якась користь? Спойлер: користь є.

Редакція FoodOboz розповідає кілька фактів про цей напій.

Хто придумав розчинну каву

Розчинну каву в 1899 році винайшов японський вчений Саторі Като. Проте він не зміг запустити промислове виробництво. Після цього технологію з виробництва розчинної кави налагодив Джордж Констант Вашингтон – бельгійський вчений, який переїхав жити до США. У 1910 році він випустив напій під назвою Red E Coffee, а потім винайшов продукт під назвою Camp Coffee, який, по суті, був сумішшю з води, цукру, кавової есенції та цикорію.

Масовий випуск розчинної кави стартував у 1938 році, коли хімік-технолог компанії Nestle Макс Моргенталер представив розчинну каву, яку можна було приготувати з гранул за лічені секунди. Перші банки з коричневим порошком зійшли з конвеєра 24 липня, і саме цей день вважається днем народження розчинної кави.

Існує ще одна легенда появи цього напою. За інформацією британського наукового журналу New Scientist, напій з'явився на замовлення американської армії: нібито солдатам кава була необхідна в бойових умовах для підтримки тонусу.

Із чого роблять розчинну каву

Для виробництва розчинної кави зазвичай використовують зерна кави робуста, оскільки в ній міститься більш високий відсоток кофеїну (про те, чим робуста відрізняється від арабіки, можна почитати тут).

А ось готується розчинна кава так:

на заводі обсмажують кавові зерна, після чого перемелюють;

отриману суміш завантажують в якусь подобу величезної кавоварки, де під високим тиском через потік гарячої води пропускають мелені частинки кави;

отриманий екстракт збирають у цистерни, де з нього видаляють зайву вологу;

концентрований екстракт подають у субліматор, розпилюють і заморожують;

шматочки "замороженої кави" розбивають на гранули і відправляють у вакуумну сушку, де лід випаровується, залишаючи лише гранули розчинної кави.

Оскільки після всіх цих стадій обробки кавові гранули практично не мають запаху, то аромат розчинній каві надають за допомогою додавання кавових олій.

Види розчинної кави

На прилавках існують три види розчинної кави: порошкоподібна, гранульована та сублімована. Найдорожча з них – сублімована, що відрізняється пласкими, трохи блискучими гранулами. Ця кава зберігає найбільше властивостей кавових зерен.

Порошкова кава. В процесі виготовлення не використовують складне обладнання. Її отримують шляхом розбризкування спеціальної рідини-концентрату в повітрі, якому дають висохнути. Після цього кавовий порошок фасують в упаковки, які захищають від попадання вологи всередину. Порошкова кави вважається найдешевшою за ціною, вона швидше розчиняється в порівнянні з іншими видами.

Гранульована кава. Кавовий порошок змочують у теплій воді, тим самим частинки склеюються між собою, утворюючи гранули. Якісна гранульована кава не залишає осаду на дні чашці після заварювання.

Сублімована кава. Виготовляють за технологією фріз-драйд. Тобто концентровану кавову рідину заморожують під впливом вакууму. В результаті виходять пірамідки-кристалики. Сублімована кава містить більше кофеїну, ніж інші види.

Скільки кофеїну в розчинній каві

Кофеїну в розчинна кава містить майже вдвічі менше, ніж зернова: одна чашка розчинної кави містить від 30 до 90 мг кофеїну водночас коли мелена зернова кава містить 70-140 мг.

Тому якщо ви хочете підбадьоритися, то розчинна кава вам навряд чи допоможе. А ось якщо ви хочете скоротити споживання кофеїну, але при цьому вам складно зовсім відмовитися від кави, то тут, як то кажуть, розчинна кава вам у поміч.

Шкідливість розчинної кави

Розчинна кава шкідлива для організму в цілому. Лікарі рекомендують вживати не більше двох чашок напою на день, а також у жодному разі не пити її на голодний шлунок, а після чашки кави випивати склянку води. Так шкода для організму буде не так відчутна.

Якщо ж вам несила відмовитися від розчинної кави, просто знайте, що цей напій:

сильно впливає на серце і може призвести до прискореного серцебиття і підвищення тиску;

виснажує нервові клітини, може привести до підвищеної дратівливості і навіть депресії;

сильно зневоднює організм, вимиває кальцій та інші корисні мікроелементи;

підвищує кислотність у шлунково-кишковому тракті, що призводить до утворення виразки або гастриту;

викликає появи жовтого нальоту на зубній емалі.

Користь розчинної кави

Неймовірно, але факт: користь у розчинній каві все ж таки є. У розчинній каві містяться антиоксиданти – можливо, навіть у більшій концентрації, ніж в зерновій. Дослідження показують, що вживання як розчинної, так і звичайної кави, сприяє поліпшенню роботи мозку і знижує ймовірність розвитку певних захворювань – наприклад, хвороб Альцгеймера і Паркінсона.