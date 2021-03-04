Сахароза, фруктоза і глюкоза: у чому відмінності і як це працює

Усі кажуть, що цукор – то є це біла смерть. Однак, якщо спитати у когось, чому так, навряд чи хтось дасть будь-яку чітку відповідь окрім того, що це просто шкідливо.

Чому так? І чи так це шкідливо для здоров'я, як усі кричать на кожному розі? Редакція FoodOboz вирішила з'ясувати відповіді на ці питання.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/4/no-added-sugar-tops-beverage-sugar-reduction-claims-in-europe.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Цукор буває різний: сахароза, глюкоза і фруктоза.","sourceTxt":"prostockstudio / Getty Images","alt":"



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Види цукру

Почнімо з того, що цукор буває різний: розрізняють сахарозу, глюкозу і фруктозу. І все це три різних види цукру. Всі вони, до речі, натуральні і наявні як у фруктах, так і в овочах, молочних продуктах і зернових. І всі вони, до речі, містять однакову кількість калорій.

Та водночас усі три види дуже відрізняються один від одного: за хімічною структурою, процесом перетравлення організмом і тим, як вони впливають на наше здоров'я.

Усі види цукру класифікують як моносахариди і дисахариди. Зі свого боку дисахариди складаються з двох пов'язаних моносахаридів, які розділяються під час потрапляння в організм.

Наприклад, глюкоза – це моносахарид і одне із найпоширеніших джерел енергії в живих організмах на планеті, вона є частиною вуглеводів. Фруктоза, яку часто називають "фруктовим цукром", – це теж моносахарид. А ось сахароза, яку ми знаємо як тростинний цукор, – це дисахарид, що складається з однієї молекули глюкози і однієї молекули фруктози.

Нюанс полягає в тому, що на моносахариди і дисахариди наше тіло реагує по-різному. Моносахариди – це вже найпростіша форма цукру. Тому організму не треба їх розщеплювати перед використанням: вони всмоктуються в кишківнику й одразу потрапляють у наш кровотік.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/4/4a-skin-brightening-diy-sugar-scrub.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Глюкоза необхідна тілу для створення енергії.","sourceTxt":"gingerposh.com","alt":"



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Глюкоза

Принцип роботи глюкози дуже простий: після того, як вона потрапляє в кров, вона одразу надходить у клітини організму, досить швидко стимулюючи вивільнення інсуліну. Саме інсулін допомагає глюкозі проникати безпосередньо в клітини. Опинившись в організмі, глюкоза або негайно використовується тілом для створення енергії, або перетворюється на глікоген, який зберігається у м'язах і печінці для подальшого використання.

Коли в крові знижується рівень цукру, тіло починає посилати сигнали про те, що настав час "діставати запаси". Так, глікоген знову перетворюється на глюкозу і створює для організму нову енергію.

Фруктоза

А ось фруктоза не відразу впливає на рівень інсуліну, оскільки набагато повільніше підвищує рівень цукру в крові. Для того щоб фруктоза принесла енергію в організм, вона відправляється в печінку, яка переробляє її на глюкозу.

І все було би добре, але є один нюанс. Справа в тому, що наша печінка здатна переробити лише певну кількість фруктози. Тому коли її в організмі дуже багато, то в крові підвищується рівень тригліцеридів, які є енергетичним запасом, що накопичується в клітинах жирової тканини. Саме тому велике споживання фруктози загрожує ожирінням.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/4/file-20180216-50550-11l9rs8.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Цукор викликає залежність, схожу на алкогольну.","sourceTxt":"shutterstock.com","alt":"



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Сахароза

Що стосується сахарози, то, як ми вже казали, потрапляючи в організм, вона насамперед розщеплюється на моносахариди – тобто на глюкозу і фруктозу. Однак тут починається невелика плутанина. Виходить, що глюкоза вже встигла дати енергію клітинам, а ось фруктоза вже більше не потрібна організму в такій кількості. Тому практично вся фруктоза йде в жировий запас. А це створює навантаження на печінку, що може призвести до низки метаболічних проблем.

Кілька досліджень показали шкідливий вплив високого споживання фруктози: до них належать інсулінорезистентність, діабет другого типу, ожиріння, жирова хвороба печінки та метаболічний синдром.

Оскільки фруктоза метаболізується в печінці подібно алкоголю, деякі дані свідчать про те, що вона може викликати аналогічне звикання. Результати одного з досліджень показують, що цей процес активує шлях винагороди у нашому мозку, а це – пряма залежність від цукру і потреба збільшувати дозу.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/4/alternative-sugars-2.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Кількість цукру має бути 5-10% від вашого щоденного споживання калорій.","sourceTxt":"bonappetit.com","alt":"



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Скільки цукру необхідно організму

Фахівці стверджують, що повністю відмовлятися від цукру немає жодної потреби, і рекомендують вживати його в цільних продуктах – таких як фрукти, овочі та молочка.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежити споживання додаткового цукру до 5-10% від вашого щоденного споживання калорій. Тобто якщо ви їсте 2000 калорій на день, вам варто споживати не більш ніж 25-50 грамів цукру на добу.

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