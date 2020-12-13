Експертка з якості продуктів назвала інгредієнт, який краще викинути із салату "Олів'є"

Тетяна Гайжевська Економіка 21:00, 13.12.2020

Ковбасу в традиційному новорічному салаті "Олів’є" рекомендується замінити на м'ясо.

Таку пораду в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучила експертка з якості та безпечності харчових продуктів Олена Сидоренко. "Для тих, хто не може відмовитися від ковбаси, я кажу: вибирайте ковбасу вищого сорту від відомих виробників, тому що вони намагаються дотримуватися традиційної рецептури", – додала вона.

"Я давно не роблю "Олів’є" з ковбасою. Я купую м'ясо. Найкраще ковбасу замінити м’ясом. Але я розумію, що деякі споживачі вже не уявляють собі цю страву без альгінатного смаку (альгінат натрію – згущувач, що виробляється з водоростей, – Ред.)" – зазначила Сидоренко.

За словами експертки, ковбасу в салаті "Олів’є" можна замінити на м'ясо птиці чи телятину.

"Замінити на індичину, курятину, телятину, м'ясо перепілки. Є багато варіантів підвищення користі від споживання традиційних салатів", – підсумувала вона.

Як писав OBOZREVATEL, салат "Олів’є" може спричинити шкоду організму через майонез і ковбасу. Щоб салат став більш корисним, експерти порадили замінити майонез на сметану, а ковбасу – на м'ясо.

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