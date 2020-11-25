Цей дивовижно простий салат ідеально підійде, як для щоденного, так і святкового меню. У ньому є невелика хитрість. Гарбуз, який подобається далеко не всім, я маскую за допомогою апельсина і кориці. Виходить просто божественно. Щоб додатково підсилити смак цього салату, додайте в нього не звичайні панірувальні сухарі, а з додаванням спецій. Саме так зробив я – вийшло дуже смачно!

ЯК ПРИГОТУВАТИ САЛАТ З ГАРБУЗОМ І ХУРМОЮ

Кухня

Європейська

Час підготовки

15 хвилин

Час приготування

5 хвилин

Порції

2

CКЛАДОВІ

200 г Гарбуз

1 шт. Хурма (шарон або корольок)

150 мл Сік апельсина

1-2 дрібка Кориця (мелена)

100 г Йогурт (домашній на заквасці ТМ GOODFOOD)

1 ч. л. Мед

2 ч. л. Панірувальні сухарі (крупного помолу)

2 гілочки М'ята (для подачі)

САЛАТ З ГАРБУЗОМ І ХУРМОЮ: ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

Гарбуз (200 г) чистимо від шкірки, ріжемо кубиками розміром приблизно 1 см.

Вичавлюємо сік апельсина (150 мл) в невелику каструльку, додаємо кубики гарбуза, корицю (1-2 ч. л.), доводимо до кипіння і варимо на маленькому вогні, поки гарбуз не стане м'яким. Тут важливо вловити момент, коли зовні шматочки гарбуза будуть м'якими, а всередині ще трохи твердими. У мене пішло на це близько 15 хвилин. Знімаємо з вогню і дістаємо гарбуз з соку.

Хурму чистимо від шкірки і ріжемо невеликими шматочками або теж кубиками.

У невеликій ємності йогурт (100 г) змішуємо з медом (1 ч. л.).

В салатнику змішуємо гарбуз, хурму, додаємо йогуртову заправку, посипаємо салат панірувальними сухарями (2 ч. л.) і прикрашаємо листочками м'яти.

Готувати - це просто!

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