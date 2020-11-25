Салат з гарбузом і хурмою в йогуртовій заправці
Цей дивовижно простий салат ідеально підійде, як для щоденного, так і святкового меню. У ньому є невелика хитрість. Гарбуз, який подобається далеко не всім, я маскую за допомогою апельсина і кориці. Виходить просто божественно. Щоб додатково підсилити смак цього салату, додайте в нього не звичайні панірувальні сухарі, а з додаванням спецій. Саме так зробив я – вийшло дуже смачно!
ЯК ПРИГОТУВАТИ САЛАТ З ГАРБУЗОМ І ХУРМОЮ
Кухня
Європейська
Час підготовки
15 хвилин
Час приготування
5 хвилин
Порції
2
CКЛАДОВІ
200 г Гарбуз
1 шт. Хурма (шарон або корольок)
150 мл Сік апельсина
1-2 дрібка Кориця (мелена)
100 г Йогурт (домашній на заквасці ТМ GOODFOOD)
1 ч. л. Мед
2 ч. л. Панірувальні сухарі (крупного помолу)
2 гілочки М'ята (для подачі)
САЛАТ З ГАРБУЗОМ І ХУРМОЮ: ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ
Гарбуз (200 г) чистимо від шкірки, ріжемо кубиками розміром приблизно 1 см.
Вичавлюємо сік апельсина (150 мл) в невелику каструльку, додаємо кубики гарбуза, корицю (1-2 ч. л.), доводимо до кипіння і варимо на маленькому вогні, поки гарбуз не стане м'яким. Тут важливо вловити момент, коли зовні шматочки гарбуза будуть м'якими, а всередині ще трохи твердими. У мене пішло на це близько 15 хвилин. Знімаємо з вогню і дістаємо гарбуз з соку.
Хурму чистимо від шкірки і ріжемо невеликими шматочками або теж кубиками.
У невеликій ємності йогурт (100 г) змішуємо з медом (1 ч. л.).
В салатнику змішуємо гарбуз, хурму, додаємо йогуртову заправку, посипаємо салат панірувальними сухарями (2 ч. л.) і прикрашаємо листочками м'яти.
Готувати - це просто!
ДЕКІЛЬКА ПОРАД
Для приготування цього салату краще всього підійде солодка хурма - корольок або шарон.
Йогурт для цього салату приготуйте заздалегідь. Для цього досить додати закваску натурального йогуртув молоко, відповідно до інструкції і поставити на 8-10 годин в тепле місце. Для закваски ви також можете скористатися спеціальною йогуртницею або мультиваркою.