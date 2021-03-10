Що готувати з редису крім салату: 3 небанальні рецепти

Весна – пора редису. На ринках і в супермаркетах уже можна знайти перші пучки яскравих червоно-зелених "букетиків".

Редакція FoodOboz розповідає, що можна приготувати з редиски крім банального весняного салату з молодою капустою та огірком.

Редис можна їсти не лише в сирому вигляді, але й у смаженому. seriouseats.com

Смажений редис

редис

сіль, перець

часник

запашні трави

олія

Редис помити, обсушити рушником і відрізати хвостики. Розрізати навпіл або на чотири частини (залежить від розміру редису). Викласти на змащену олією сковорідку, посолити, поперчити, вичавити один-два зубчики часнику і додати улюблені трави Смажити на середньому вогні, помішуючи, до золотавого кольору з усіх боків.

Якщо ви хочете більш здоровий варіант, редис можна запекти в духовці. Для цього потрібно скропити олією, додати сіль і спеції, добре перемішати. Викласти на застелене пергаментом або фольгою деко і поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 15-20 хвилин. У процесі запікання редис краще перемішувати – так він краще пропечеться з усіх боків.

Маринований редис – чудова закуска. acouplecooks.com

Маринований редис

невеликий редис – 10 шт.

червоний винний оцет – 0.5 склянки

вода – 0.5 склянки

духмяний перець – 10 горошин

сіль – 1,5 ч. л.

цукор – 1 ч. л.

Редис помити, відрізати хвостики. Нарізати тонкими кільцями (можна ножем, можна спеціальною овочерізкою). Скласти в банку, додати перець горошком. Воду змішати з оцтом, цукром і сіллю. Добре розмішати – поки сіль і цукор не розчиняться. Залити розсолом редис, закрити банку кришкою і поставити на годину в холодильник.

Чипси з редису стануть здоровою альтернативою магазинним чипсам. kimspireddiy.com

Чипси з редису

редис

сіль

улюблені приправи і спеції

олія

Редис помити, витерти насухо і нарізати тонкими кружечками. Викласти в глибоку миску, додати сіль, перець та інші спеції чи прянощі. Скропити олією та добре перемішати. Деко застелити пергаментом, акуратно викласти редис – так, щоб кожен кружечок лежав окремо і не торкався сусіднього. Поставити в нагріту до 150 градусів духовку. Хвилин через десять, коли редис підрум'яниться, дістати і перевернути кружечки, щоб чипси рівномірно "засмагли" з усіх боків. Якщо кружечки будуть сильно сухими, бризніть на них олією. Знову поставити в духовку на 7-10 хвилин. Стежте за часом (інакше чипси згорять). Дістати з духовки, остудити та їсти вприкуску з улюбленим соусом.

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