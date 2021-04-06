Що їсти на сніданок для розгону метаболізму: відповідь нутриціології

Вживаючи певні продукти на сніданок, можна "розігнати" свій метаболізм і, відповідно, швидко скинути вагу. День, зокрема, варто починати з води.

Важливо пам'ятати, щоб дійсно досягти бажаних результатів, свій день потрібно починати правильно, а саме з продуктів, які прискорять обмін речовин. Про це розповіла нутриціолог Анна Берсенєва, передає "Чемпіонат".

Ранок потрібно починати з води

Вода з лимоном допоможе "запустити" організм pexels.com

Берсенєва рекомендує для запуску організму і розгону метаболізму після пробудження випити склянку води, бажано гарячої води – 45-50 градусів з часточкою лимона. Саме це допоможе запустити всі важливі процеси в організмі.

Білок і клітковина

Ідеально на сніданок підійдуть білки, наприклад, невеликий шматочок білого м'яса або ростбіфу з цільнозерновим хлібом або крекерами, а також просто яйця. Прекрасним доповненням стануть овочі, які багаті клітковиною, наприклад, зелена квасоля, броколі, спаржа.

Овочі стануть ідеальним доповненням до білків fozzyshop.ua

Варто відзначити, що білок і харчові волокна в сукупності добре позначаються на обміні речовин.

спеції

Спеції прискорять метаболізм elle.ru

Як стверджує експерт, метаболізм прискорюють також спеції, які можна додати практично в усі страви, наприклад:

кориця,

імбир,

куркума.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, одна порція "шкідливою" їжі в день може збільшити ризик смерті від хвороб серця на 9%. Учасники дослідження, які вживали ультра-оброблену їжу в більшій кількості, мали більш високий рівень захворюваності в порівнянні з учасниками, що споживали найменшу кількість такої їжі.