Що таке сабраж: як правильно відкоркувати шампанське ножем або келихом

Маша Сердюк FoodOboz 12:58, 9.01.2021 Оновлено: 13:29, 9.01.2021

Хліба та видовищ – дві стандартні речі, яких вимагає людський розум. Від хліба, точніше від їжі, думаємо, ви вже досить втомилися під час новорічних свят, тому вирішили поговорити з вами про видовища.

Редакція FoodOboz розповідає про сабраж – віртуозну техніку, що дозволить не лише відкоркувати пляшку шампанського, але й влаштувати ціле шоу на якій-небудь вечірці.

Пити з горла відрізаною пляшки не можна.
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Що таке сабраж

Слово сабраж походить від французького sabre – шабля, оскільки відпочатку це був спосіб відкрити пляшку ігристого вина саме шаблею. Наразі, коли шаблі канули в небуття, під словом сабраж мається на увазі будь-яке ефектне відбиття горлечка пляшки: ножем, сокирою або навіть келихом вина.

Якщо вірити історії, то відбивати горлечко у пляшки придумали наполеонівські кавалеристи: скачеш собі на коні, дістав пляшку, відрубав горлечко, втамував спрагу, скачеш собі далі. Зручно! Та й нормальна економія часу,

Якщо вірити другій легенді, то збивати горлечко у пляшок із шампанським придумали офіцери, які проїжджали повз будинок Мадам Кліко – під її вікнами вони збивали шаблею пробки у шампанського з її виноробні. У такий спосіб чоловіки віддавали вдові честь і намагалися справити на неї враження.

Так чи інакше ця техніка дожила до наших днів і зараз сабраж часто використовують як шоу на будь-яких заходах: винних дегустаціях, весіллях та інших вечірках.

Як правильно робити сабраж. Інструкція.
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Як правильно робити сабраж

Будемо чесними: сабраж – досить небезпечний трюк. Без певної майстерності є багато ризиків травмувати себе та оточуючих. Ви можете поранитися самі – тим самим гострим предметом, яким ви відкриваєте пляшку, або ж постраждати від осколків пляшки, що розлітаються в різні боки. І так само постраждати можуть оточуючі. Тому, коли будете проводити цей експеримент, переконайтеся, що на відстані 10-20 метрів у напрямку від корку нікого і нічого немає: ані людей, ані тварин, ані цінних предметів.

  • Охолодіть пляшку ігристого. Саме охолодіть, але не заморожуйте. Дуже важливо, щоб охолов не лише напій, а й пляшка: це необхідно для успішного сабража.

  • Зніміть із пляшки обгортку разом із мюзле (так називається дріт, що тримає корок), сам корок не чіпайте. Поверніть пляшку швом до себе, горлечком від себе, нахиліть на 30-40 градусів. Великий палець тримайте в поглибленні денця. Щоб холодна пляшка не ковзала в руках, її можна обмотати серветкою.

  • Не намагайтеся зрубати горлечко вістрям ножа або шаблі, чи відбити його поперек: даємо вам майже 100% гарантію, що в такому разі пляшка розколеться.

  • Інструментом для сабража (шаблею, ножем, келихом або чим ви там будете відкривати) проведіть плазом по шву пляшки до її горла і вдарте тильною стороною ножа або шаблі під опукле "кільце" на горловині, в місці його стику зі швом. Рух має бути різким, але без замаху і без нахилу ножа. Якщо ви зробили все правильно, верх горлечка разом із пробкою тут же відлетить у бік, залишивши замість себе рівний скол.

  • Використовуйте для сабража лише хороше шампанське в добротних пляшках з товстими стінками. Дешева пляшка з тонкого скла може розбитися на дрібні осколки – воно вам треба?

  • Якщо під час сабражу не вилилося жодної краплі шампанського, злийте трохи вина – так ви позбавитеся уламків скла, якщо вони потрапили в пляшку.

  • У жодному разі не пийте з пляшки! По-перше, край відбитого горлечка дуже гострий (так, ми пам'ятаємо про легенду, в якій кавалеристи пили ігристе з горла, не злазивши з коня, але давайте будемо чесними: зараз не 18 століття на дворі і потім, де ми і де кавалеристи?). По-друге, пити з горла вважається неприпустимим порушенням етикету. Тому розлийте ігристе в келихи і спокійно собі пийте.

Чим можна зробити сабраж

Ножем. На наш погляд, найбільш зручний спосіб для сабража – щонайменше тому, що ніж можна знайти на будь-якій кухні. Головне – вибрати хороший довгий ніж із широким лезом і чітко слідувати вищеописаній інструкції. Ну і подивіться різні відео в інтернеті, це точно зайвим не буде.

Келихом. Ще один ідеальний підручний засіб: думаємо, бодай один келих у вас вдома точно знайдеться. Єдине, що можемо порадити, так це брати щільний келих. Витончені келихи з тонкого скла не дуже добрі для сабража, оскільки можуть тріснути у вас у руках.

Планшетом. Ми не знаємо, хто це придумав, але виглядає забавно. Думаємо, це ідеальний спосіб затягнути дівчину в ліжко: запрошуєте додому на романтичну вечерю, відкриваєте ігристе планшетом і вуаля, вона ваша! Не забудьте тільки купити дороге шампанське. Бо пляшка просекко за 100 гривень може тріснути у ваших руках і ви, найімовірніше, опинитеся не в ліжку з коханою, а в лікарні.

Капцем. Звучить як повна маячня, згодні. Але відео нижче доводить, що це цілком реально. Дивіться самі!

Ну і класика – шабля або меч. Ми не знаємо, наскільки швидко ви зможете знайти ці девайси в 2021 році, просто знайте, що цей спосіб – завжди ефектний.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що сомельє назвав мінімальну ціну якісного шампанського, а також розповів, на що варто звертати увагу під час вибору ігристого.

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