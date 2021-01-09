Що таке сабраж: як правильно відкоркувати шампанське ножем або келихом

Хліба та видовищ – дві стандартні речі, яких вимагає людський розум. Від хліба, точніше від їжі, думаємо, ви вже досить втомилися під час новорічних свят, тому вирішили поговорити з вами про видовища.

Редакція FoodOboz розповідає про сабраж – віртуозну техніку, що дозволить не лише відкоркувати пляшку шампанського, але й влаштувати ціле шоу на якій-небудь вечірці.

Пити з горла відрізаною пляшки не можна. milestonehotel.com

Що таке сабраж

Слово сабраж походить від французького sabre – шабля, оскільки відпочатку це був спосіб відкрити пляшку ігристого вина саме шаблею. Наразі, коли шаблі канули в небуття, під словом сабраж мається на увазі будь-яке ефектне відбиття горлечка пляшки: ножем, сокирою або навіть келихом вина.

Якщо вірити історії, то відбивати горлечко у пляшки придумали наполеонівські кавалеристи: скачеш собі на коні, дістав пляшку, відрубав горлечко, втамував спрагу, скачеш собі далі. Зручно! Та й нормальна економія часу,

Якщо вірити другій легенді, то збивати горлечко у пляшок із шампанським придумали офіцери, які проїжджали повз будинок Мадам Кліко – під її вікнами вони збивали шаблею пробки у шампанського з її виноробні. У такий спосіб чоловіки віддавали вдові честь і намагалися справити на неї враження.

Так чи інакше ця техніка дожила до наших днів і зараз сабраж часто використовують як шоу на будь-яких заходах: винних дегустаціях, весіллях та інших вечірках.

Як правильно робити сабраж. Інструкція. 2oceansvibe.com

Як правильно робити сабраж

Будемо чесними: сабраж – досить небезпечний трюк. Без певної майстерності є багато ризиків травмувати себе та оточуючих. Ви можете поранитися самі – тим самим гострим предметом, яким ви відкриваєте пляшку, або ж постраждати від осколків пляшки, що розлітаються в різні боки. І так само постраждати можуть оточуючі. Тому, коли будете проводити цей експеримент, переконайтеся, що на відстані 10-20 метрів у напрямку від корку нікого і нічого немає: ані людей, ані тварин, ані цінних предметів.

Охолодіть пляшку ігристого. Саме охолодіть, але не заморожуйте. Дуже важливо, щоб охолов не лише напій, а й пляшка: це необхідно для успішного сабража.

Зніміть із пляшки обгортку разом із мюзле (так називається дріт, що тримає корок), сам корок не чіпайте. Поверніть пляшку швом до себе, горлечком від себе, нахиліть на 30-40 градусів. Великий палець тримайте в поглибленні денця. Щоб холодна пляшка не ковзала в руках, її можна обмотати серветкою.

Не намагайтеся зрубати горлечко вістрям ножа або шаблі, чи відбити його поперек: даємо вам майже 100% гарантію, що в такому разі пляшка розколеться.

Інструментом для сабража (шаблею, ножем, келихом або чим ви там будете відкривати) проведіть плазом по шву пляшки до її горла і вдарте тильною стороною ножа або шаблі під опукле "кільце" на горловині, в місці його стику зі швом. Рух має бути різким, але без замаху і без нахилу ножа. Якщо ви зробили все правильно, верх горлечка разом із пробкою тут же відлетить у бік, залишивши замість себе рівний скол.

Використовуйте для сабража лише хороше шампанське в добротних пляшках з товстими стінками. Дешева пляшка з тонкого скла може розбитися на дрібні осколки – воно вам треба?

Якщо під час сабражу не вилилося жодної краплі шампанського, злийте трохи вина – так ви позбавитеся уламків скла, якщо вони потрапили в пляшку.

У жодному разі не пийте з пляшки! По-перше, край відбитого горлечка дуже гострий (так, ми пам'ятаємо про легенду, в якій кавалеристи пили ігристе з горла, не злазивши з коня, але давайте будемо чесними: зараз не 18 століття на дворі і потім, де ми і де кавалеристи?). По-друге, пити з горла вважається неприпустимим порушенням етикету. Тому розлийте ігристе в келихи і спокійно собі пийте.

Чим можна зробити сабраж

Ножем. На наш погляд, найбільш зручний спосіб для сабража – щонайменше тому, що ніж можна знайти на будь-якій кухні. Головне – вибрати хороший довгий ніж із широким лезом і чітко слідувати вищеописаній інструкції. Ну і подивіться різні відео в інтернеті, це точно зайвим не буде.

Келихом. Ще один ідеальний підручний засіб: думаємо, бодай один келих у вас вдома точно знайдеться. Єдине, що можемо порадити, так це брати щільний келих. Витончені келихи з тонкого скла не дуже добрі для сабража, оскільки можуть тріснути у вас у руках.

Планшетом. Ми не знаємо, хто це придумав, але виглядає забавно. Думаємо, це ідеальний спосіб затягнути дівчину в ліжко: запрошуєте додому на романтичну вечерю, відкриваєте ігристе планшетом і вуаля, вона ваша! Не забудьте тільки купити дороге шампанське. Бо пляшка просекко за 100 гривень може тріснути у ваших руках і ви, найімовірніше, опинитеся не в ліжку з коханою, а в лікарні.

Капцем. Звучить як повна маячня, згодні. Але відео нижче доводить, що це цілком реально. Дивіться самі!

Ну і класика – шабля або меч. Ми не знаємо, наскільки швидко ви зможете знайти ці девайси в 2021 році, просто знайте, що цей спосіб – завжди ефектний.

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