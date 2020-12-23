Сирна тарілка: правила сервірування та подачі

Сир, мабуть, одна з найпопулярніших, але водночас одна з найпростіших закусок. Здавалося би: купив нарізку, виклав на тарілку, вуаля, сирне антипасті готове. Але не все так просто.

FoodOboz розповідає, як оформити сирну тарілку, які сорти сиру обрати, а також із чим їх подавати.

Дуже важливо правильно сервірувати сирну тарілку: у Франції, наприклад, сир можуть подавати і як закуску до вина, і як повноцінну блюдо, і навіть як десерт. Все залежить від того, яким чином сервірована сирна тарілка та які продукти вона містить.

В оформленні сирної тарілки немає суворих правил, є лише деякі рекомендації, дотримуючись яких ви зможете створити відмінну закуску.

Радимо подавати сир на дерев'яній дошці. Для цього підійде як спеціальна сирна дошка (її можна купити в будь-якому магазині посуду), так і будь-яка дерев'яна обробна дошка. Також можна використовувати спеціальні фаянсові, керамічні або порцелянові тарілки.

Дуже важливо правильно сервірувати сирну тарілку. 1zoom.ru

Радимо не різати сир надто дрібно чи тонко, такі шматки можуть швидко завітритися і засохнути. Зазвичай сир ріжуть у розрахунку 50 грамів кожного виду на людину. І так, ніколи не ріжте сир на дошці для подачі: так ви уникнете подряпин і плям на ній. Спочатку підготуйте сири, а потім вже викладайте їх на дошку.

В сирній тарілці має бути кілька різних сортів сиру. Зазвичай подають непарне число – три, п'ять або сім видів сиру з різного молока та різної витримки. Більше семи видів на одній тарілці подавати не рекомендують, оскільки від різноманітності смакові рецептори можуть трохи притупитися.

В сирній тарілці має бути кілька різних сортів сиру. 1zoom.ru

Ми пропонуємо оформити сирну тарілку п'ятьма видами сиру:

свіжий козячий сир (буш-де-шевр, шабішу, сент-мор)

м'який сир із білою пліснявою (камамбер, брі)

блакитний сир (дорблю, рокфор, стилтон, горгонзола)

напівм'який сир (таледжіо, лангр, реблошон, епуас, мюнстер)

твердий сир (емменталь, едам, чеддер, пармезан, пекоріно)

Зазвичай сири викладають на дошці за годинниковою стрілкою – починаючи від найніжніших і закінчуючи найпікантнішими. Їсти сири варто по порядку, починаючи з найніжнішого і поступово переходячи до найгострішого. Викладаючи сири, не забувайте залишити трохи місця між кожним видом, щоб аромати і смаки не змішувалися.

Додатково до сирів можна подати:

горіхи (кеш'ю, мигдаль, фундук, волоські та кедрові горіхи);

сухофрукти (родзинки, курага, фініки, сушена журавлина та вишня);

свіжі фрукти і ягоди (виноград, хурма, інжир, яблука, груші);

оливки і маслини (в'ялені або мариновані);

ягідні джеми, варення, конфітюри, мед, мармелад, желе.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що сир в помірних кількостях приносить організму необхідні поживні речовини. Однак в той же час експерти не радять вживати його в надмірному колічествве через високий вміст холестерину.