Смородина - ягода для гіпертоніків

Смородина - одна з улюблених ягід дорослих і дітей. Вона покращує загальний тонус організму і зміцнює імунітет.

До складу ягоди входить велика кількість корисних речовин: залізо, натрій, кальцій, магній, калій, а також вітаміни груп А, В і С.

Чорна смородина Getty

Людям, які страждають від гіпертонії, смородина просто необхідна. Вона знижує артеріальний тиск і добре впливає на серцево-судинну систему. А ось тим, у кого тиск нижче норми, навпаки, варто відмовитися від вживання смородини, рекомендує smak.ua.

Рекомендується її вживати при захворюванні на грип та застуду, а також при високій температурі.

Ягоду можна використовувати і як антивірусний засіб, що особливо важливо під час пандемії.

З неї можна зробити сік або перетерти з цукром.

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До складу смородини входить кверцетин - дуже сильний антиоксидант, що бореться з бактеріями, які можуть послужити причиною виникнення карієсу, молочниці і стоматиту.

Смородина також є сильним сечогінним засобом, тому її обов'язково потрібно вживати людям, які страждають набряками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кінза позитивно впливає на процеси травлення, імунітет, роботу жовчного міхура, печінки і щитовидної залози.