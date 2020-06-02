Смородина - ягода для гіпертоніків
Смородина - одна з улюблених ягід дорослих і дітей. Вона покращує загальний тонус організму і зміцнює імунітет.
До складу ягоди входить велика кількість корисних речовин: залізо, натрій, кальцій, магній, калій, а також вітаміни груп А, В і С.
Людям, які страждають від гіпертонії, смородина просто необхідна. Вона знижує артеріальний тиск і добре впливає на серцево-судинну систему. А ось тим, у кого тиск нижче норми, навпаки, варто відмовитися від вживання смородини, рекомендує smak.ua.
Рекомендується її вживати при захворюванні на грип та застуду, а також при високій температурі.
Ягоду можна використовувати і як антивірусний засіб, що особливо важливо під час пандемії.
З неї можна зробити сік або перетерти з цукром.
До складу смородини входить кверцетин - дуже сильний антиоксидант, що бореться з бактеріями, які можуть послужити причиною виникнення карієсу, молочниці і стоматиту.
Смородина також є сильним сечогінним засобом, тому її обов'язково потрібно вживати людям, які страждають набряками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кінза позитивно впливає на процеси травлення, імунітет, роботу жовчного міхура, печінки і щитовидної залози.