Сніданок за 10 хвилин: омлет-піца з шинкою, шпинатом і томатами

Якщо ви не їсте вранці, пояснюючи це відсутністю вільного часу, маємо для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.

У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про страви, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми ділимося рецептом піци-омлету з шинкою, шпинатом і томатами. Начинку ви можете брати на власний розсуд: замість шинки можна взяти салямі, гриби або слабосолений лосось. Про те, як приготувати слабосолений лосось власноруч, ми вам вже розповідали, докладну інструкцію можна прочитати тут.

Начинка може бути абсолютно будь-якою. joyfulhealthyeats.com

яйця – 3 шт.

молоко – 3 ст. л.

борошно – 2 ст. л.

сіль, перець – на смак

свіжий шпинат – жменя

томати черрі – 5-7 шт.

шинка – 3 скибочки

тертий твердий сир – 1 ст. л.

олія – для смаження

Яйця збити вінчиком з молоком, борошном і дрібкою солі й перцю. Томати помити, витерти насухо, розрізати навпіл. Шинку нарізати смужками. Сковорідку нагріти, змастити олією. Викласти томати, шинку та шпинат, смажити, помішуючи, пару хвилин. Потім залити збитими яйцями і посипати тертим сиром. Накрити кришкою і смажити на середньому вогні 5-7 хвилин.

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