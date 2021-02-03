Сніданок за 10 хвилин: омлет-піца з шинкою, шпинатом і томатами

Маша Сердюк FoodOboz 06:00, 3.02.2021

Якщо ви не їсте вранці, пояснюючи це відсутністю вільного часу, маємо для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.

У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про страви, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми ділимося рецептом піци-омлету з шинкою, шпинатом і томатами. Начинку ви можете брати на власний розсуд: замість шинки можна взяти салямі, гриби або слабосолений лосось. Про те, як приготувати слабосолений лосось власноруч, ми вам вже розповідали, докладну інструкцію можна прочитати тут.

Начинка може бути абсолютно будь-якою.
joyfulhealthyeats.com

  • яйця – 3 шт.

  • молоко – 3 ст. л.

  • борошно – 2 ст. л.

  • сіль, перець – на смак

  • свіжий шпинат – жменя

  • томати черрі – 5-7 шт.

  • шинка – 3 скибочки

  • тертий твердий сир – 1 ст. л.

  • олія – для смаження

  1. Яйця збити вінчиком з молоком, борошном і дрібкою солі й перцю.

  2. Томати помити, витерти насухо, розрізати навпіл. Шинку нарізати смужками.

  3. Сковорідку нагріти, змастити олією. Викласти томати, шинку та шпинат, смажити, помішуючи, пару хвилин. Потім залити збитими яйцями і посипати тертим сиром.

  4. Накрити кришкою і смажити на середньому вогні 5-7 хвилин.

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