Сніданок за 10 хвилин: омлет-піца з шинкою, шпинатом і томатами
Якщо ви не їсте вранці, пояснюючи це відсутністю вільного часу, маємо для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.
У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про страви, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.
Сьогодні ми ділимося рецептом піци-омлету з шинкою, шпинатом і томатами. Начинку ви можете брати на власний розсуд: замість шинки можна взяти салямі, гриби або слабосолений лосось. Про те, як приготувати слабосолений лосось власноруч, ми вам вже розповідали, докладну інструкцію можна прочитати тут.
яйця – 3 шт.
молоко – 3 ст. л.
борошно – 2 ст. л.
сіль, перець – на смак
свіжий шпинат – жменя
томати черрі – 5-7 шт.
шинка – 3 скибочки
тертий твердий сир – 1 ст. л.
олія – для смаження
Яйця збити вінчиком з молоком, борошном і дрібкою солі й перцю.
Томати помити, витерти насухо, розрізати навпіл. Шинку нарізати смужками.
Сковорідку нагріти, змастити олією. Викласти томати, шинку та шпинат, смажити, помішуючи, пару хвилин. Потім залити збитими яйцями і посипати тертим сиром.
Накрити кришкою і смажити на середньому вогні 5-7 хвилин.
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