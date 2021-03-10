Суп дня: як приготувати грибний крем-суп з вершками і пармезаном

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом грибного крем-супу – з м'яким вершковим смаком і шовковистою структурою. Впевнені, що ця страва припаде до душі не лише вегетаріанцям, але й шанувальникам м'яса. безперечний плюс грибного супу полягає в тому, що готувати його можна з будь-яких грибів: як з магазинних печериць, так і з сезонних лісових грибів.

Якщо не додавати вершки, вийде абсолютно веганська страва. dishingouthealth.com

Знадобиться:

гриби – 500 г

велика ріпчаста цибуля – 1 шт.

картопля – 3 шт. (невеличкі)

сіль, перець – на смак

тертий пармезан – 1 ст. л.

олія – для смаження

вершки – опціонально

Картоплю почистити, нарізати невеликими шматочками і поставити варитися. Гриби і цибулю дрібно нашаткувати, викласти на змащену олією пательню, посолити, поперчити, накрити кришкою і почекати, поки випарується сік. Коли рідина з грибів зникне, додати ще трохи олії і обсмажити до золотистого кольору. Готову картоплю і гриби викласти в блендер, долити туди трохи вершків і картопляного відвару і добре подрібнити до гладкої, однорідної консистенції. Вершків і картопляного відвару додавати стільки, наскільки рідкий суп ви хочете. При подачі посипати тертим пармезаном.

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