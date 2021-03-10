Суп дня: як приготувати грибний крем-суп з вершками і пармезаном
У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.
Сьогодні ми ділимося з вами рецептом грибного крем-супу – з м'яким вершковим смаком і шовковистою структурою. Впевнені, що ця страва припаде до душі не лише вегетаріанцям, але й шанувальникам м'яса. безперечний плюс грибного супу полягає в тому, що готувати його можна з будь-яких грибів: як з магазинних печериць, так і з сезонних лісових грибів.
Знадобиться:
гриби – 500 г
велика ріпчаста цибуля – 1 шт.
картопля – 3 шт. (невеличкі)
сіль, перець – на смак
тертий пармезан – 1 ст. л.
олія – для смаження
вершки – опціонально
Картоплю почистити, нарізати невеликими шматочками і поставити варитися.
Гриби і цибулю дрібно нашаткувати, викласти на змащену олією пательню, посолити, поперчити, накрити кришкою і почекати, поки випарується сік.
Коли рідина з грибів зникне, додати ще трохи олії і обсмажити до золотистого кольору.
Готову картоплю і гриби викласти в блендер, долити туди трохи вершків і картопляного відвару і добре подрібнити до гладкої, однорідної консистенції. Вершків і картопляного відвару додавати стільки, наскільки рідкий суп ви хочете.
При подачі посипати тертим пармезаном.
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