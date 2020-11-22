Святкова качка в пиві. Рецепт
Мій фірмовий рецепт святкової "Качки в пиві"! Божествений аромат, ніжне м'ясо і нереальний смак ... Приготуйте для улюблених на Новий рік і Різдво!
ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ
2-2,5 кг качки (1 шт.)
3-4 яблука (кислі, сорти "Семеренко")
1 л світлого пива
чорний житній хліб
сіль
суміш перців
кардамон мелений
ЯК ЦЕ ПРИГОТОВИТЬ?
Крок 1
Потрошенную тушку качки, якщо потрібно, дощипують і обпалюють пальником.
Беріть не дуже жирну качку, вагою до 2,5 кг.
Крок 2
Зрізаємо весь черевний жир.
Якщо ви впевнені в якості качки, то на цьому жирі потім можна готувати – прибираємо його поки в морозильну камеру. У Франції цей жир витоплюють і зберігають в банках.
Крок 3
Зрізаємо крила по перший суглоб - якщо цього не зробити, вони будуть горіти і качка вийде не такою привабливою.
Крок 4
Надрізаємо шкуру на шиї і видаляємо стравохід і зоб, шию відрізаємо (за бажанням).
Крок 5
Видаляємо сальні (куприкові) залози - вони знаходяться в районі хвоста.
Деякі зрізають разом з хвостом, я вважаю за краще хвостик залишати.
Крок 6
Тушку промиваємо і просушуємо паперовим рушником.
Крок 7
Натираємо качку зовні і всередині сіллю і сумішшю перців і прибираємо в холодильник на 3-4 години.
Можна також натерти меленим кардамоном.
Крок 8
Очищаємо від насіння і нарізаємо яблука. Фаршируємо яблуками качку. Зашиваємо її або скріплюємо дерев'яними шпажками.
Крок 9
Нарізаємо великими шматками чорний житній хліб і укладаємо на дно гусятниці. Зверху хліба кладемо качку.
Крок 10
На дно форми виливаємо світле пиво (1 літр) - так, щоб воно покрило хліб і 1/3 частина качки.
Крок 11
Накриваємо гусятницу кришкою, ставимо в духовку, розігріту до 180° С на 2 години.
крок 12
Знімаємо кришку, перевертаємо качку і вже відкриту гусятницу повертаємо в духовку ще на 1 годину.
Перевіряємо готовність качки: протикаємо качку в найширшому місці, у кістки. Якщо вона вже готова, виділиться прозорий сік, якщо - ні, то червонуватий.
Instagram Лізи Глинської.
YouTube канал.
Книги рецептів від Лізи Глинської – "Від простого до складного", а так само "Простіше простого", ви можете знайти на сайті glinskaya.com.ua