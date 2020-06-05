Топ-5 ранкових напоїв, які тонізують краще за каву

Вода, чаї та смузі добре підійдуть для сніданку людям, які прагнуть знизити рівень споживаного кофеїну.

На відміну від кави, ці альтернативні напої набагато м'якше діють на нервову систему, пише видання govoritufa.

Вода. Зневоднення організму є однією з головних причин втоми, яка викликає напади головного болю та погіршує увагу людини. Енергетичні властивості звичайної питної води допомагають боротися з цими проблемами.

вода Getty

Чай з куркумою. Цей напій знижує ризик розвитку хвороб серця і судин, а експерти з харчування довели, що куркума підвищує рівень серотоніну та покращує настрій.

Фреш з грейпфрута з м'ятою. Такий сік багатий цілим рядом корисних речовин і вітамінів, при цьому містить мінімум калорій. Грейпфрут сприяє зміцненню імунітету та прекрасно справляється з апатією й пригніченим настроєм.

грейпфрутовий фреш Getty

Смузі з зеленню. Є ефективним способом підвищення рівня енергії. Рекомендується використовувати більше овочів, ніж фруктів, підтримуючи низький рівень цукру. Можна додавати спіруліну або пирій для посилення ефекту антиоксидантів.

Смузі з зеленню Getty

Чай з лимоном. Тонізуючий і до того ж сечогінний засіб. Чай сприяє виведенню токсинів, що призводить до зниження ваги. Навіть холодний напій чудово освіжає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чай з шавлією є рекордсменів сердь трав'яних напоїв з корисними властивостями і речовин, які входять до його складу.

Про користь трав'яних чаїв відомо давно. Вони не містять кофеїну і роблять благотворний вплив на перебіг самих різних процесів в організмі.