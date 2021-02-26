Як приготувати традиційний англійський сніданок: рецепт із відео

Англійський сніданок вважається одним із ситних в світі. І в цьому немає нічого дивного: традиційний ранковий "набір" їжі складається з яєць, бекону, ковбасок або кров'янки, тушкованої або консервованої квасолі та хліба. На додаток також йдуть гриби і помідори.

Набір продуктів для сніданку залежить від регіону, в якому він готується. Редакція FoodOboz розповідає усереднену версію англійського сніданку, а також ділиться відео-рецептами від двох найвідоміших британських шеф-кухарів – Джеймі Олівера та Гордона Рамзі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

І так, якщо готувати всі інгредієнти одночасно на двох-трьох сковорідках, то можна приготувати цей сніданок лише за 10 хвилин.

Для приготування традиційного англійського сніданку на одну порцію знадобиться:

великий помідор – 1 шт.

печериці – 5 шт.

ковбаски – 2 шт.

бекон – 2 скибочки

яйця – 2 шт.

олія

сіль, перець – за смаком

консервована квасоля – 2 ст. л.

хліб – для подачі

Як готувати:

Помідор нарізати товстими кільцями, обпаліти на сухій сковороді на великому вогні. Печериці розрізати на 2-4 частини, обсмажити в невеликій кількості олії. Бекон засмажити до хрускоту, прибрати зі сковороди, вбити туди яйця, трохи посолити і приготувати окату яєчню. Якщо не любите рідкий жовток, накрийте сковороду кришкою, щоб яйця трохи запеклися. Викласти всі інгредієнти на тарілку, додати пару ложок консервованої квасолі. Подавати з хлібом, підсушеним в тостері або духовці.

"Голий кухар" Джеймі Олівер готує всі інгредієнти для англійського сніданку на одній сковороді: так, за його словами, набагато зручніше.

А от "пекельний шеф" Гордон Рамзі використовує в англійському сніданку крім звичайних ковбасок ще і кров'яну ковбасу.

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