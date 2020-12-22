Експерти розповіли, чи можна вдома приготувати ковбасу "як з магазину"

Продукти у супермаркетах рясніють яскравими етикетками та гучними назвами. Та чи можна бути впевненим у їх натуральності?

Раніше ми розповідали, що відомий український виробник показав, як насправді готують йогурт. Та ковбасне виробництво залишається таємницею.

Щоб бути впевненим у натуральності продукту, краще за все приготувати його самостійно. А ось чи вийде вдома повторити магазинну ковбасу, читайте далі у матеріалі OBOZREVATEL.

Як працює цех?

Як пояснила команда м’ясокомбінату "Ювілейний", над приготуванням одного батона ковбаси працюють з десяток людей та спеціальна техніка. Вдома такої можливості немає.

Починається все з цеху обвалювання м’яса. Там м’ясну сировину готують, фасують та розбивають на необхідні підгрупи.

Після обвалювання м’ясо подрібнюють. "У цьому допомагає кутер – "родич" домашнього блендера", – додає Максим Рябовол, головний технолог підприємства.

Формувати ковбасні вироби також допомагає техніка – спеціальний шприц для наповнення ковбасного фаршу в оболонку. Після начинки продукція відправляється на варку та копчення.

"Важливо після всіх "процедур" якнайшвидше охолодити ковбасу, щоб вона не зіпсувалась. Роблять це за допомогою холодного душу", – зазначає Максим Рябовол.

І лише після всіх цих дій ковбасу можна пакувати та готувати до продажу у супермаркетах.

Чи можна зробити ковбасу вдома?

На відміну від ковбасного цеху, вдома немає необхідної техніки та термокамери. Але, за словами технолога, можна обійтися домашньою м’ясорубкою та блендером, а "Набір для приготування ковбаси" придбати у онлайн-магазині.

"У домашніх умовах можна приготувати різні види ковбас, але їх смак відрізнятиметься від звичної нам магазинної ковбаси. Це зумовлено різним обладнанням та дотриманням технологічного процесу", – додає Максим Рябовол.

Для формування ковбаси потрібна спеціальна оболонка. У "Набір для приготування ковбаси" зазвичай входить поліамідна або колагенова оболонка, шпагат для обв’язування продукції, необхідні спеції та стабілізатори кольору (нітритна сіль).

Технолог запропонував нам приготувати варену ковбасу "Лікарську". Саме її класичний рецепт можна повторити у домашніх умовах.

Готуємо ковбасу

Для фаршу беремо:

свинину та яловичину – 750 грам та 250 грам відповідно

30 грам яєць

150-200 грам вершків

150-200 грам води

200 грам сала

спеції та нітритну сіль

Перед подрібненням м’яса у м’ясорубці, рекомендуємо попередньо нарізати його невеликими шматочками. Після цього пропускаємо через м’ясорубку яловичину, викладаємо її у окрему ємність та відставляємо у сторону. Так само робимо зі свининою.

Відправляємо фарш у морозильну камеру на годину-півтори, аби він охолонув. Для максимально тонкого подрібнення температура фаршу всередині повинна бути близько 2°C. Коли м’ясо достатньо охололо, приступаємо до помелу. Оскільки кутера у нас нема, беремо блендер.

"Завантажуємо у ємність яловичину, свинину, сало та воду. Після беремо спеції, сіль та додаємо до м’яса. Необхідну кількість домішок пишуть на самому наборі", - підказує технолог.

Окремо готуємо яйця та вершки. На великих обертах подрібнюємо фарш до сметаноподібного стану, поступово додаючи підготовлені інгредієнти.

"Перевіряйте температуру фаршу, аби вона не піднімалася вище 12°C. Ще раз охолоджувати м’ясо не бажано", - каже Максим Рябовол.

Поліамідну оболонку замочуємо у воді 10 хвилин, аби вона стала еластичнішою. І починаємо наповнювати її масою, формуючи майбутню ковбасу.

"Краще скористатися спеціальним шприцом для начинки. Та якщо його немає, можна використовувати спеціальну насадку на м’ясорубку або ж просто укладати масу ложкою", - додає головний технолог.

Після формування зав’язуємо ковбасу. На плиту ставимо кастрюлю з водою, доводимо воду до кипіння та занурюємо туди виріб.

"Коли температура всередині ковбаси досягне 80°C, "Лікарська" буде готова", - каже технолог.

Дістаємо варену ковбаску, кладемо її у холодну воду та даємо 5 хвилин охолонути. Після чого насухо витираємо та залишаємо її на півгодини. Після – на три години у холодильнику.

"Це простий та швидкий спосіб приготувати "Лікарську" у домашніх умовах. Та якщо ви не готові цілий день витрачати на один батон ковбаси, краще вибрати якісний та смачний виріб на магазинних полицях. Головне – це дивитись на склад, сорт та виробника", – додає Максим Рябовол.