Експерти розповіли, чи можна вірити інформації на етикетках в супермаркетах

Якість продукції в супермаркетах – одвічне питання, яке хвилює українців. Адже серед величезної кількості пропозицій складно вибрати дійсно хороший продукт.

Раніше ми розповідали, що входить до складу штучної ікри. Виявилося, її можуть виробляти на основі риб'ячого або рослинного жиру з додаванням барвника.

Може виробник промовчати про таку "заміну" чи має розповідати всю правду повністю? Відповіді на ці питання читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Зв'язок зі споживачем

Як розповіли співробітники м'ясокомбінату "Ювілейний", щоб вибрати в магазині якісний товар, потрібно вивчити маркування. Адже це головний спосіб спілкування між виробником і покупцем.

"Маркування – це слова, опис, зображення і символи, що стосуються продукту. Вони розміщуються на упаковці або етикетці. Якщо ж упаковки немає, інформація вказується в документі, який супроводжує продукт", – пояснює Максим Рябовол, головний технолог М'ясокомбінату "Ювілейний".

На маркуванні може бути як обов'язкова, так і необов'язкова інформація. Що саме входить до цього списку, контролює ЗУ "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".

Про що повинен говорити виробник

Є ряд вимог до виробників щодо надання інформації. По-перше, шрифт. Він має бути певного розміру, щоб прочитати його міг кожен.

"З кожним роком вимоги до маркування посилюються, підлаштовуючись під споживача. Зараз мінімальний допустимий розмір шрифту – 1,2 мм. Але ще два роки тому це було всього 0,8 мм", – каже Максим Рябовол.

Інформація на маркуванні строго регламентована. Перед складом пишеться, згідно якому документу проведений продукт: ДСТУ або ТУ. Сам склад має бути повним і містити всі важливі моменти.

"До складу вносяться всі інгредієнти. Знаходяться вони від більшого відсоткового вмісту в продукті до меншого: на першому місці йде основний інгредієнт, на другому – другий за значимістю, і так далі. Наприклад, м'ясна сировина стоїть на першому місці. Це означає, що м'ясо – основний інгредієнт ", – каже головний технолог.

Виробники повинні уточнювати процентну частину основного інгредієнта в кінцевому продукті. Частину інших складових прописувати не потрібно.

Дуже важливо читати склад людям, які страждають на алергію, адже за маркуванням можна зрозуміти, чи підходить вам цей продукт.

"У складі окремо вказуються алергени і їх вигляд: лактоза, арахіс тощо. Цю інформацію потрібно виділяти жирним шрифтом або підкресленням", – каже Максим Рябовол.

Термін придатності – важливі дані для споживача. Ми завжди можемо подивитися кінцеву дату споживання продукту, але час виготовлення часто залишається таємницею. Чому ж так?

Кінцева дата споживання пишеться на етикетці. А ось дату виробництва закон не зобов'язує вказувати. Зазначати цю інформацію чи ні – вибір компанії. В продукції ТМ "Ювілейний Преміум" дата виробництва завжди вказується і збігається з номером партії. Знайти інформацію можна на кліпсі або етикетці.

Знайти виробника має бути легко. Згідно з законом, компанія вказує свою адресу в повному обсязі.

"Дані про місцезнаходження виробництва і головного офісу виробника потрібно вказувати в повному обсязі. Якщо продукт імпортний, то пишеться країна походження і дані імпортера", – відзначає Максим Рябовол.

Про що можна промовчати

Є речі, які виробник може не вказувати. Це стосується дати виготовлення, певних складових і калорійності для деяких продуктів.

"Дата виробництва вказується за бажанням. Також можна не вказувати калорійність окремих продуктів: фруктів, овочів, спецій, чаю і тому подібних. І не вказувати деякі інгредієнти, якщо їх частина менше 2% в складі від усього продукту і вони не обов'язкові за законом" , – зазначає технолог.

Що буде з порушниками

Госпотребслужба уважно стежить за виробниками. Для підприємців прописані штрафні санкції, які загрожують їм в разі порушення законодавства.

"За недостовірну інформацію виробники заплатять штраф від 10 до 30 мінімальних заробітних плат. Розмір штрафу залежить від масштабів порушення і форми власності виробника", – відзначає Максим Рябовол.

Якщо ж у споживача є сумніви з приводу продукту, він завжди може звернутися до Госпотребслужби і провести аналіз будь-якого продукту.