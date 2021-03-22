Чи придатні гусячі яйця для споживання: фахівці пролили світло

Гусячі яйця відрізняються від інших не тільки за розміром, але й за деякими параметрами хімічного складу.

Вони характеризуються білою щільною шкаралупою, а також – хімічним складом. Як повідомляє Fresheggsdaily.blog, одне таке яйце еквівалентне трьом курячим.

"Вони на смак дуже схожі на качині, але трохи більш жирні і яєчні. Їх можна використовувати так само, як і будь-які інші яйця, в кулінарії і випічці", – додає джерело.

Гусячі яйця порівняно з курячими відкриті джерела

З користі від такого продукту потрібно виділити поліпшення балансу статевих гормонів і активізацію роботи головного мозку завдяки високому рівню антиоксидантів у хімічному складі яйця.

Щодо протипоказань, потрібно пам'ятати про непереносимість продукту у деяких людей. Варто зауважити, що у дітей від них може бути непередбачувана реакція, а ще не всім подобається специфічний запах.

Кожне таке яйце містить приблизно 266 кілокалорій (куряче – 72 ккал). Оптимальний час для варіння – близько 15 хвилин, щоб бути впевненим, що в страві не буде паличок сальмонели.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що авокадо сприяє зниженню рівня холестерину в крові, нормалізує вагу і покращує зір.