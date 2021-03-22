Як зробити глазуровані сирки дома: простий покроковий рецепт

Для десерту потрібен мінімальний набір продуктів, і він точно знайдеться на кожній кухні.

У виданні rbth з'явився простий рецепт сирків з шоколадною глазур'ю, яким ми хочемо поділитися. Безсумнівно, таке частування це не тільки спогади про дитинство, але ще - спосіб порадувати і свою дитину.

Які інгредієнти потрібні:

300 г. сиру;

40 г. вершкового масла кімнатної температури;

40 г. цукрової пудри;

2 ч. л. какао-порошку;

дрібка солі.

Глазур:

80 м чорного шоколаду;

20 мл. будь-якого рослинного масла без запаху.

Рецепт домашніх глазурованих сирків vseobzorko.ru

Покрокова інструкція:

1. У великій мисці змішайте сир, розм'якшене масло, цукрову пудру, ванільний екстракт і сіль. Потім збийте суміш занурювальним блендером, щоб отримати гарну кремоподібну консистенцію.

2. Розділіть суміш навпіл і додайте какао-порошок в одну частину. Перемішайте до однорідної консистенції.

3. За допомогою кондитерського мішка або пакета видавіть на обробну дошку покриту харчовою плівкою невеликі ковбаски з отриманої суміші довжиною по 5-7 см. Залиште масу на 2 години в холодильнику для застигання.

4. Поки сирки охолоджуються, готуємо глазур: розтопіть шоколад на водяній бані, додайте олію і перемішайте лопаткою. Перед глазуруванням він повинен бути досить гарячим і рідким.

5. Нанижіть ковбаску сиру на шпажку або зубочистку і занурте його в глазур або накрийте з усіх боків столовою ложкою. Найкраще робити це швидко, тому що шоколад миттєво застигає на холодній поверхні.

6. Повторіть те саме з іншими сирками: знову покладіть їх на дошку, залиште в холодильнику ще на 20 хвилин, щоб шоколад повністю застиг.

7. За бажанням можна готові сирки загорнути у фольгу. Зберігати десерт в холодильнику.

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