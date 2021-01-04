Складно уявити різдвяний стіл без куті. Варіантів цієї страви безліч. Я вирішив приготувати класичний варіант – з медом і сухофруктами. Але, звичайно, додав трохи від себе – сюди чудово вписується корінь імбиру і лимонна цедра. З цими доповненнями класична кутя з пшениці виходить особливо смачною.

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ЯК ПРИГОТУВАТИ КУТЮ З ПШЕНИЦІ

Час підготовки

12 годин

Час приготування

1 година

Порції

2-4

CКЛАДОВІ

1 склянка Пшениця

4 склянки Вода

50 г Вершкове масло

2-3 ст. л. Мед

2 ст. л. Мак

1 жменя Волоські горіхи

100 г Курага

1 жменя Родзинки

1 шт. Лимон (цедра та сік)

1 см Корінь імбиру

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злийте воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.

Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці вийде більш насиченим.

Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.

Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці. Додайте жменю рубаних волоських горіхів і перемішайте кашу, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.

Лимон (1 шт.) добре помийте і обсушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці. Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.

Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.

Готувати — це просто!

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