Кутя з пшениці: рецепт
Складно уявити різдвяний стіл без куті. Варіантів цієї страви безліч. Я вирішив приготувати класичний варіант – з медом і сухофруктами. Але, звичайно, додав трохи від себе – сюди чудово вписується корінь імбиру і лимонна цедра. З цими доповненнями класична кутя з пшениці виходить особливо смачною.
ЯК ПРИГОТУВАТИ КУТЮ З ПШЕНИЦІ
Час підготовки
12 годин
Час приготування
1 година
Порції
2-4
CКЛАДОВІ
1 склянка Пшениця
4 склянки Вода
50 г Вершкове масло
2-3 ст. л. Мед
2 ст. л. Мак
1 жменя Волоські горіхи
100 г Курага
1 жменя Родзинки
1 шт. Лимон (цедра та сік)
1 см Корінь імбиру
ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ
Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злийте воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.
Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці вийде більш насиченим.
Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.
Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці. Додайте жменю рубаних волоських горіхів і перемішайте кашу, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.
Лимон (1 шт.) добре помийте і обсушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці. Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.
Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.
Готувати — це просто!
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