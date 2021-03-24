Як приготувати пісні млинці на сніданок: легкий рецепт без яєць і молока

Obozrevatel Тренди 11:47, 24.03.2021 Оновлено: 11:48, 24.03.2021

Для приготування пісних млинців знадобитися борошно, мінеральна вода, цукор, сода та інші інгредієнти.

Під час православного посту багатьом хочеться урізноманітнити раціон, зробивши на своїй кухні смачні ласощі. Видання Likelida.com пропонує простий і швидкий рецепт млинців без використання яєць і молока. Їх можна їсти з будь-якою начинкою – як з варенням, так і з ягодами або овочевими закусками.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

  • 1 стакан (або 250 грам) будь-якого борошна;

  • 3-4 ст. л. коричневого або білого цукру;

  • 1/2 ст. л. соди

  • 1 ч. Л. рослинного масла;

  • 300 мл. газованої води;

  • 50 мл. звичайної води;

  • 1/4 ст. л. кориці.

Як приготувати пісні млинці в домашніх умовах.
unsplash.com

Приготування:

1. Змішайте борошно, цукор, соду, додавайте поступово газовану воду, а потім - звичайну. Повинна вийти однорідна маса;

2. Змастіть сковороду рослинною олією і наливайте суміш ополоником і розподіляйте по всій поверхні. Обсмажте млинець з двох сторін;

3. Виконайте те ж саме з іншою сумішшю. Млинці повинні вийти м'якими з дірочками, які видно на світлі.

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